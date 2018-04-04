На востоке Москвы загорелся ТЦ «Персей для детей». Есть пострадавшие (ВИДЕО)

Торговый центр «Персей для детей» загорелся на востоке Москвы, спасатели эвакуируют посетителей, есть пострадавшие, со ссылкой на источник в экстренных службах столицы пишет РИА Новости.

«Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице», — сказал собеседник агентства.

«В здании торгового центра по адресу Малая Семёновская, дом 28, строение 19, произошёл пожар. Предварительно, очаг находится на четвёртом этаже. Его площадь и что горит, устанавливается», — сообщили ТАСС в ГУ МЧС Москвы.

В штабе пожаротушения заявили, что более 100 человек эвакуированы из торгово-развлекательного центра.

«На данный момент эвакуированы 115 человек. Данных о пострадавших нет, ведётся проверка задымлённых помещений четвёртого этажа, где возник пожар», — сказал представитель штаба.

В настоящее время ведётся проверка помещений на наличие в них людей. По предварительной информации, на четвёртом этаже здания может находиться один человек.

Инцидент произошёл на фоне массовых проверок крупных торговых центров после трагедии в Кемерове. Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В ходе расследования трагедии арестованы семь человек.