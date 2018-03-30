Главу кемеровской инспекции стройнадзора задержали после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилю Комкову задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», сообщается на сайте СК России.

«По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерове без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», — заявили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил в отношении Комковой уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Следователи также проверят её действия на предмет коррупционной составляющей.

Ранее силовики задержали генерального директора компании-собственника ТЦ Юлию Богданову. Следствие выяснило, что именно Богданова была ответственной за соблюдение пожарной безопасности. Подчинённые неоднократно уведомляли её «о недостатках системы противопожарной безопасности здания», однако гендиректор «не предпринимала никаких мер» для их устранения, «всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей», подчёркивается в сообщении СКР.

28 марта по ходатайству следствия были арестованы технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, не включивший пожарную сигнализацию охранник Сергей Антюшкин, руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и электрик компании Александр Никитин.