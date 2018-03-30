Правоохранители задержали гендиректора компании-собственника ТЦ «Зимняя Вишня»

Гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежал сгоревший ТЦ «Зимняя Вишня», Юлия Богданова задержана, сообщила в Telegram-аккаунте официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошёл пожар, повлекший человеческие жертвы», — уточнила представитель СКР.

Следствие выяснило, что именно Богданова была ответственной за соблюдение пожарной безопасности. Подчинённые неоднократно уведомляли её «о недостатках системы противопожарной безопасности здания», однако гендиректор «не предпринимала никаких мер» для их устранения, «всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей», подчёркивается в сообщении СКР.

У Богдановой был проведён обыск. Следствие настаивает на предъявлении ей обвинения по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Уголовное дело о пожаре передано в центральный аппарат СКР.

Ранее по ходатайству следствия были арестованы технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, не включивший пожарную сигнализацию охранник Сергей Антюшкин, руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и электрик компании Александр Никитин.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл в воскресенье 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.