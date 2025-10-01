СК возбудил уголовное дело после драки юных футболистов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту избиения игрока после футбольного матча. Об этом сообщила пресс-служба СКР. Инцидент квалифицирован по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Свердловской области Анатолию Надбитову представить отчёт о ходе расследования.

Напомним, дракой и госпитализацией одного из юных спортсменов с диагнозом «открытый перелом нижней челюсти со смещением» закончился футбольный матч между тагильским «Уральцем-ТС» и миасским «Торпедо». Встреча прошла 21 сентября в Нижнем Тагиле на стадионе «Уралвагонзавода» в рамках Межрегиональных спортивных соревнований по футболу «Урал и Западная Сибирь» среди юношей до 17 лет. Как сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», после финального свистка («Уралец-ТС» победил со счётом 2:0) между игроками обеих команд завязалась потасовка, в результате которой одному из футболистов «Торпедо» сломали челюсть. Молодой человек был экстренно госпитализирован и прооперирован.