В Нижнем Тагиле футбольный матч закончился дракой и больницей

Дракой и госпитализацией одного из юных спортсменов с диагнозом «открытый перелом нижней челюсти со смещением» закончился футбольный матч между тагильским «Уральцем-ТС» и миасским «Торпедо». Встреча прошла 21 сентября в Нижнем Тагиле на стадионе «Уралвагонзавода» в рамках Межрегиональных спортивных соревнований по футболу «Урал и Западная Сибирь» среди юношей до 17 лет. Как сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», после финального свистка («Уралец-ТС» победил со счётом 2:0) между игроками обеих команд завязалась потасовка, в результате которой одному из футболистов «Торпедо» сломали челюсть. Молодой человек был экстренно госпитализирован и прооперирован.

В комментариях под постом тагильские и миасские болельщики озвучили предполагаемые причины конфликта. По версии группы поддержки «Торпедо», их игрок получил удар исподтишка, когда находился к сопернику спиной и не ожидал нападения. В тот момент, по словам очевидцев, первоначальный конфликт был уже улажен, и ребята шли в автобус. Также «торпедовцы» утверждают, что во время матча были провокации со стороны принимающей стороны, в частности от мальчиков, подающих мячи (болбоев).

Тагильчане же заявляют, что пострадавший сам вёл себя неспортивно: во время игры ударил болбоя и оскорбил родителей игроков «Уральца-ТС».

Пострадавшая сторона написала заявление в полицию. Проводится проверка.