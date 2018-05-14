СК и прокуратура рассказали о преступлениях тагильской банды Ровшана Ленкоранского

Прокуратурой Свердловской области утверждено и направлено в суд обвинительное заключение по уголовному делу членов азербайджанской этнической группировки из Нижнего Тагила, пишет Znak.com. ОПС под контролем покойного вора в законе Ровшана Ленкоранского действовало на территории Нижнего Тагила и Верхней Салды с 2015 по 2016 год, занимаясь вымогательством и разбоями.

Раскрытием преступлений занимался первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области. В обвинительном заключении указывается, что непосредственно созданием и руководством банды занимался Тельман Валиев, подбиравшим людей «преимущественно из числа спортсменов азербайджанской национальности».

«На скамье подсудимых по этому делу окажутся 13 человек: Тельман Валиев, которого следствие считает главарём преступной группировки, Асим Аббасов, Охран Мурадов, Маскаль Видак, Денис Гаёв, Михаил Аллахверанов, Немат Абдулалиев, Эмиль Игидов, Хыдыр Гаджиева, Иса Абилов, его брат Илькин Абилов, Роман Леньков, Эдуард Траксель. Обвинение против них выдвинуто по статьям УК РФ “Бандитизм”, “Вымогательство”, “Разбой”, “Незаконный оборот оружия и боеприпасов”, “Похищение важного личного документа”, “Угроза убийством”, “Нарушение неприкосновенности жилища” и “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью”», — пишет издание.

Всего на счету группировки 17 преступных эпизодов. В основном их жертвами становились люди, которые сами были связаны с криминалом или чей бизнес был на грани закона.

Так, в 2015 году члены группировки напали на жителя Нижнего Тагила по фамилии Николаев, который ранее купил ВАЗ-2110 за 100 тысяч рублей и до конца не рассчитался за автомобиль. Встретив Николаева возле дома № 9 по улице Космонавтов, подсудимые затолкали его в салон принадлежащего им BMW и, угрожая расправой, поставили на «счётчик». Николаев согласился вернуть деньги, но через несколько месяцев сам был задержан и осуждён по статье УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». В мае 2016 года бойцы Валиева ворвались в дом ранее судимого Скрипника и потребовали отдать деньги, полученные за недавно проданную им квартиру.

По версии следствия, всего от действий группировки пострадали 14 человек, у которых злоумышленники с применением насилия отобрали деньги и ценности на общую сумму около 1,5 млн рублей.

Выявили и задержали группу Ровшана Ленкоранского сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР. При обысках органы внутренних дел изъяли у фигурантов дела самодельное огнестрельное оружие, а также несколько незаконно отобранных у граждан автомобилей.

После смерти Ленкоранского в 2016 году, азербайджанцы перешли под крыло вора в законе Гули (Надира Салифова), который вышел на свободу осенью 2017 года после 22 лет заключения. Сразу после этого он осел в Анталии (Турция). Однако несколько дней назад, судя по оперативным данным, покинул своё пристанище, уточняет Znak.com.