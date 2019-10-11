Силовики задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

Полиция совместно с ФСБ РФ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержана 34-летняя женщина, в настоящий момент ей предъявлено обвинение по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Сейчас она под подпиской о невыезде.

По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей. Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платёжные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

В московском регионе и Санкт-Петербурге проведено более 20 обысков, изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 миллионов рублей. Ведётся предварительное расследование.