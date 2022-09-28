Шесть аспирационных установок появятся на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК 

ЕВРАЗ НТМК направил более 200 млн рублей на обновление аспирационных установок на коксохимическом производстве. До конца 2022 года там будут запущены шесть агрегатов для очистки воздуха после проведённого технического переобрудования. Подобные установки обновят в цехе улавливания, углеподготовительном и коксовом цехе № 3.

Одна из аспирационных установок уже введена эксплуатацию на вагоноопрокидывателе № 3 углеподготовительного цеха. Её производительность достигает 150 тысяч кубических метров в час. За сутки в вагоноопрокидывателе выгружаются более 100 полувагонов с углём. Загрязнённый воздух поступает в рукавные фильтры, после чего уловленная угольная пыль возвращается в технологический процесс.

Подобная очистительная установка работает в автоматическом режиме, за ней следит один оператор, который контролирует процесс. До конца года планируется также ввести в работу аспирационные установки на складе сульфата аммония, закрытом складе угля, в отделении дробления шихты и в смесительном отделении.

«Техническое переоборудование аспирационных установок лишь часть экологических мероприятий, которые будут реализованы на коксохимическом производстве. В рамках проекта “Чистый воздух” в цехе улавливания № 3 готовится к запуску проект перевода конечного охлаждения коксового газа на работу в закрытом цикле, что позволит уменьшить выбросы на 175 тонн. Также планируется модернизировать производство пекового кокса и усовершенствовать биохимическую установку очистных сточных вод», — говорит директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Экологическая стратегия компании прописана до 2030 года. Благодаря модернизации коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК за 30 лет снизил выбросы нафталина, бензола, фенола на 93%.

Кроме того, на ЕВРАЗ НТМК реализуют мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Из пяти запланированных масштабных воздухоохранных мероприятий три уже реализованы: это перевооружение установки сухого тушения кокса коксохимического производства, ввод в эксплуатацию доменной печи № 7 и техническое перевооружение доменной печи № 6. В реализацию этих проектов компания вложила 4 млрд рублей и снизила таким образом выбросы на 7,4 тысячи тонн.