Семья из Нижнего Тагила заблудилась во время метели на Байкале

Иркутские спасатели вызволили тагильскую из семью из снежного плена. 1 марта около 14 часов администратор одной из гостиниц посёлка Большое Голоустное в Иркутской области сообщил о пропаже постояльцев — семейной пары с двумя детьми из Нижнего Тагила, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сотрудник гостиницы сообщил, что семья отправилась кататься на коньках по льду озера Байкал в сторону бухты Песчаной и уже несколько часов не выходит на связь. Сотрудник ГИМС сразу же отправился на снегоходе по возможному маршруту движения туристов. Заблудившихся тагильчан нашли на льду, в 200 метрах от берега и 6 километрах от посёлка Большое Голоустное. Никто из членов семьи не пострадал.

«Ухудшение погоды, характерное для этого времени года, представляет угрозу для жизни и здоровья людей, потому что туристы не всегда учитывают резкую смену “настроений” Байкала. Сильный северо-западный ветер, метель и минимальная видимость — в таких условиях оказались люди. И то, что администратор гостиницы своевременно позвонил в службу спасения, несомненно, предотвратило трагедию», — заявил старший госинспектор по маломерным судам Западно-Байкальской группы патрульной службы № 2 Андрей Осипчук.

Спасённые тагильчане признались, что поступили опрометчиво — переоценили свои силы, отправившись в длительную прогулку, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.