Сделка с Богом. Крещенские купания — проверка веры или светское развлечение?

В Нижнем Тагиле в Крещение искупаться в ледяной воде ежегодно решаются около трёх тысяч горожан. По области цифры тоже внушительные: по данным регионального МЧС, в 2014 году в прорубь окунулись 50 тысяч свердловчан, в 2016 году — уже 68 тысяч. Но что стоит за популярностью этого обряда? И почему далеко не все купающиеся знают, что ныряние в прорубь к церковному канону не имеет никого отношения?

Недавно СМИ растиражировали заявление митрополита Курганского и Белозёрского Иосифа о том, что купания в ледяной воде в православный праздник Крещения Господня являются светским развлечением и что церковь относится к ним неодобрительно. Для некоторых слова митрополита стали откровением.

Для большинства людей, которые стараются не пропускать крещенских купаний, это оберегаемая семейная традиция: дед нырял, отец нырял и я пойду. Для кого-то — способ испытать себя и ощутить прилив адреналина. Для третьих — вообще модный тренд и лишний повод сделать эффектное фото в Instagram.

«Сам я каждый год купаюсь, для меня это уже традиция. Но я молитвенно подхожу к этому обряду, не формально. К сожалению, приобщение к крещенской купели в последнее время становится массовкой без содержания. Событие потеряло праздничное, крещенское значение, — считает настоятель храма Александра Невского отец Геннадий. — Но я не думаю, что это надо запрещать. К этому обряду нужно подходить разумно, не вредить своему здоровью. Не обязательно ведь нырять в купель, можно просто набрать воды и пить её, освящать своё жилище, вещи».

«Я в церкви более десяти лет. В первый раз ныряла в купель в селе Большая Лая, конечно, я делала это по благословению. Почти все сначала отстояли службу, многие причастились. Было ощущение важности момента, но вместе с тем было очень душевно, были весёлые хлопоты, смех. Я не думала тогда, насколько это правильная традиция. Тогда мне казалось, что это такой экзамен на православие: смогла — сдала, не смогла — эх, маловер! Теперь я не то что бы против купаний, но не вижу в них большого смысла именно для себя. Экзамен теперь в другой форме проходит, насколько я могу удерживать свои разрушительные эмоции: гнев, зависть и прочее. Экзамен в этой форме сдавать сложнее. Я, как правило, его проваливаю. Вообще вера в то, что некие понятные действия непременно приведут к определённому результату, это магизм — сделка с незримым, условия которой определяет сам человек. Это очень удобные отношения с Богом и мирозданием. Я ныряю в прорубь — получаю здоровье, я венчаюсь — получаю счастливую семейную жизнь, я соблюдаю посты — и на этом основании моё желание исполнится. Только Бог не даёт никаких гарантий, взаимоотношения с ним можно выстроить только на доверии», — убеждена журналист Ольга Думченкова.

Откуда взялась традиция окунаться в Крещение в ледяную прорубь, священнослужители точно сказать не могут. По словам духовника православной гимназии Алексея Бессонова, в книге дьякона Павла Алеппского «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Москву в середине XVII века» подробно описывается, как люди крестным ходом шли из храма к купели и черпали из неё воду, обливали ею лошадей. Сами верующие в освящённой воде не купались.

«Люди брали освящённую воду из источника. Этой водой можно умываться, пить её, кропить жилище. Можно ли в неё окунаться? Никто не запрещает, можно, но это не канон. Церковь никогда не организовывала купели, но и не выступала против них. Традиция сложилась в народе, а церковь приняла её», — поясняет священник Алексей Бессонов.

Церковнослужитель не всем советует подвергать организм такому стрессу, но уж если решились, то нужно подготовиться. Для начала надо получить благословение от священника, а перед самим купанием стоит прочитать евангельский отрывок. И никогда не входить в освящённую воду нетрезвым.

«Нельзя сказать, что крещенские купания — это какое-то церковное таинство. Надо чётко понимать, что купание не избавляет от грехов, это не крещение, которое совершается в храме. Нужно понимать, зачем ты это делаешь. Господь призывает нас совершать поступки осознанно. Если человек хочет приобщиться к церковному празднику, побыть вместе с людьми, вспомнить традицию, это похвально и хорошо», — заключает Алексей Бессонов.

Протоиерей Алексей Ермаков, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Новоуральске, отвечая на вопрос, как церковь относится к крещенским купаниям, привёл цитату из «Настольной книги для священно-церковно-служителей» 1913 года С. В. Булгакова: «…В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воду Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордан во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас. В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освящённой Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой — значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем».

«Сегодня такое категоричное суждение не приветствуется и зачастую представители церкви одобряют массовое купание, но ещё сто лет назад, как мы видим, этого не было, — продолжает отец Алексей. — Тенденция нашего времени — за второстепенным не видеть главного. Никто из прихожан на мой вопрос, зачем они идут купаться в проруби, не связывает купание с праздником Богоявления. И, по сути, это правильно, потому что купание в проруби или ещё где-либо никак не связано с Богоявлением — Крещением Господним. Сам я не купаюсь в проруби в Крещение, не вижу в этом смысла. Если бы я хотел закаливаться, то пошёл бы в секцию моржей. Для омывания грехов есть таинство покаяния. Посему для меня нет никакого смысла в данном купании».

В этом году крещенская купель по традиции будет организована на Тагильском пруду, напротив клуба моржей. Края проруби укрепят досками, а рядом установят палатку с тепловой пушкой, где можно будет переодеться. 19 января в 12 часов состоится церемония освящения воды. С полуночи до 22 часов там будут дежурить представители МЧС.