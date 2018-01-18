Сделка с Богом. Крещенские купания — проверка веры или светское развлечение?

18.01.2018 17:30
Сделка с Богом. Крещенские купания — проверка веры или светское развлечение?

В Нижнем Тагиле в Крещение искупаться в ледяной воде ежегодно решаются около трёх тысяч горожан. По области цифры тоже внушительные: по данным регионального МЧС, в 2014 году в прорубь окунулись 50 тысяч свердловчан, в 2016 году — уже 68 тысяч. Но что стоит за популярностью этого обряда? И почему далеко не все купающиеся знают, что ныряние в прорубь к церковному канону не имеет никого отношения?  

Недавно СМИ растиражировали заявление митрополита Курганского и Белозёрского Иосифа о том, что купания в ледяной воде в православный праздник Крещения Господня являются светским развлечением и что церковь относится к ним неодобрительно. Для некоторых слова митрополита стали откровением.

Для большинства людей, которые стараются не пропускать крещенских купаний, это оберегаемая семейная традиция: дед нырял, отец нырял и я пойду. Для кого-то — способ испытать себя и ощутить прилив адреналина. Для третьих — вообще модный тренд и лишний повод сделать эффектное фото в Instagram.   

 «Сам я каждый год купаюсь, для меня это уже традиция. Но я молитвенно подхожу к этому обряду, не формально. К сожалению, приобщение к крещенской купели в последнее время становится массовкой без содержания. Событие потеряло праздничное, крещенское значение, считает настоятель храма Александра Невского отец Геннадий. Но я не думаю, что это надо запрещать. К этому обряду нужно подходить разумно, не вредить своему здоровью. Не обязательно ведь нырять в купель, можно просто набрать воды и пить её, освящать своё жилище, вещи».

 «Я в церкви более десяти лет. В первый раз ныряла в купель в селе Большая Лая, конечно, я делала это по благословению. Почти все сначала отстояли службу, многие причастились. Было ощущение важности момента, но вместе с тем было очень душевно, были весёлые хлопоты, смех. Я не думала тогда, насколько это правильная традиция. Тогда мне казалось, что это такой экзамен на православие: смогла сдала, не смогла эх, маловер! Теперь я не то что бы против купаний, но не вижу в них большого смысла именно для себя. Экзамен теперь в другой форме проходит, насколько я могу удерживать свои разрушительные эмоции: гнев, зависть и прочее. Экзамен в этой форме сдавать сложнее. Я, как правило, его проваливаю.

Вообще вера в то, что некие понятные действия непременно приведут к определённому результату, это магизм сделка с незримым, условия которой определяет сам человек. Это очень удобные отношения с Богом и мирозданием. Я ныряю в прорубь получаю здоровье, я венчаюсь получаю счастливую семейную жизнь, я соблюдаю посты и на этом основании моё желание исполнится. Только Бог не даёт никаких гарантий, взаимоотношения с ним можно выстроить только на доверии», убеждена журналист Ольга Думченкова.

Откуда взялась традиция окунаться в Крещение в ледяную прорубь, священнослужители точно сказать не могут. По словам духовника православной гимназии Алексея Бессонова, в книге дьякона Павла Алеппского «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Москву в середине XVII века» подробно описывается, как люди крестным ходом шли из храма к купели и черпали из неё воду, обливали ею лошадей. Сами верующие в освящённой воде не купались.

«Люди брали освящённую воду из источника. Этой водой можно умываться, пить её, кропить жилище. Можно ли в неё окунаться? Никто не запрещает, можно, но это не канон. Церковь никогда не организовывала купели, но и не выступала против них. Традиция сложилась в народе, а церковь приняла её», поясняет священник Алексей Бессонов.

Церковнослужитель не всем советует подвергать организм такому стрессу, но уж если решились, то нужно подготовиться. Для начала надо получить благословение от священника, а перед самим купанием стоит прочитать евангельский отрывок. И никогда не входить в освящённую воду нетрезвым.

«Нельзя сказать, что крещенские купания это какое-то церковное таинство. Надо чётко понимать, что купание не избавляет от грехов, это не крещение, которое совершается в храме. Нужно понимать, зачем ты это делаешь. Господь призывает нас совершать поступки осознанно. Если человек хочет приобщиться к церковному празднику, побыть вместе с людьми, вспомнить традицию, это похвально и хорошо», заключает Алексей Бессонов.  

Протоиерей Алексей Ермаков, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Новоуральске, отвечая на вопрос, как церковь относится к крещенским купаниям, привёл цитату из «Настольной книги для священно-церковно-служителей» 1913 года С. В. Булгакова: «…В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воду Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордан во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас. В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освящённой Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем». 

«Сегодня такое категоричное суждение не приветствуется и зачастую представители церкви одобряют массовое купание, но ещё сто лет назад, как мы видим, этого не было, продолжает отец Алексей. Тенденция нашего времени за второстепенным не видеть главного. Никто из прихожан на мой вопрос, зачем они идут купаться в проруби, не связывает купание с праздником Богоявления. И, по сути, это правильно, потому что купание в проруби или ещё где-либо никак не связано с Богоявлением Крещением Господним. Сам я не купаюсь в проруби в Крещение, не вижу в этом смысла. Если бы я хотел закаливаться, то пошёл бы в секцию моржей. Для омывания грехов есть таинство покаяния. Посему для меня нет никакого смысла в данном купании».

В этом году крещенская купель по традиции будет организована на Тагильском пруду, напротив клуба моржей. Края проруби укрепят досками, а рядом установят палатку с тепловой пушкой, где можно будет переодеться. 19 января в 12 часов состоится церемония освящения воды. С полуночи до 22 часов там будут дежурить представители МЧС.

Текст: Екатерина Баранова
Фото: 
Татьяна Кошутина (архив АН «Между строк»)
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