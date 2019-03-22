Самозанятые столкнулись с первыми блокировками в банках

Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках: учреждения запрещают использовать личные счета для ведения бизнеса, а открыть расчётный счёт можно, только зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, со ссылкой на налоговых экспертов пишет портал «Банки.ру».

Согласно закону, самозанятые не должны регистрироваться как ИП, а значит, не могут открывать расчётные счета в банках. Предполагается, что они могут получать оплату наличными или на свои личные карты. Однако банки пока не определились, как квалифицировать доходы от самозанятости. По действующим рекомендациям ЦБ запрещено вести предпринимательскую деятельность через личные счета. При этом, согласно закону о самозанятых, их операции не подпадают под определение предпринимательской деятельности, а считаются «профессиональным доходом». Как пояснила заместитель гендиректора юридической службы «Амулекс» Юлия Галуева, таким образом, самозанятых нельзя считать полноценными предпринимателями.

Для банков такие клиенты могут выглядеть подозрительно: они получают множественные переводы от разных физлиц или компаний на свои карты. Кроме того, обслуживание физлиц стоит намного дешевле расчётных счетов для предпринимателей — а значит, банки теряют деньги. Эксперты считают, что массовой блокировки счетов самозанятых ждать не стоит, однако риск всё же есть.

В банках, опрошенных журналистами, посоветовали сообщать заранее о статусе самозанятого, чтобы избежать проблем. В частности, такие рекомендации дали в «Восточном» и «Альфа-Банке». Для подстраховки в банках посоветовали открыть отдельный счёт, где будут только доходы и расходы бизнеса, а для личных нужд использовать другие карты.

По данным налоговой, к марту 2019 года число самозанятых в России выросло более чем до 40 тысяч человек. Пока режим работает только в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях и на него могут перейти россияне, работающие на себя, с доходом до 2,4 миллиона рублей в год.