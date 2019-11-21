С севера Свердловской области медики эвакуировали троих тяжёлобольных детей на новом вертолёте

У центра медицины катастроф Свердловской области появился вертолёт МИ-8, способный одновременно эвакуировать до шести пациентов и преодолевать 500 километров без дозаправки. Накануне, благодаря воздушному судну, из реанимационного отделения больницы Краснотурьинска были эвакуированы трое тяжёлобольных детей.

Как рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики губернатора, на борту нового вертолёта есть всё необходимое реанимационное оборудование, для полноценного оказания медицинской помощи во время полёта. Маленьких пациентов сопровождала авиамедицинская бригада.

Месячную девочку, родившуюся с врождённой патологией, пришлось транспортировать в специальном неонатальном кювезе. Сейчас она проходит лечение в областной детской клинической больнице.

Ещё двое пациентов — 10-месячная девочка из Ивделя с ожогами и 5-летний мальчик, пострадавший в ДТП в Североуральске, также успешно перенесли полёт. Оба ребёнка были госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.