С Байконура стартовала последняя ракета «Союз-У»

С космодрома Байконур успешно стартовала последняя ракета-носитель «Союз-У». Запуск состоялся в 8:58 по московскому времени, сообщает официальный сайт Роскосмоса.

Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-05». Стыковка корабля с МКС запланирована на 24 февраля, на борту находится почти 2,5 тонны груза: топливо, вода, еда, кислород и посылки для экипажа станции.

Пуск космического корабля неоднократно переносился, источники в ракетно-космической отрасли связывали это с необходимостью расследования аварии, случившейся в декабре 2016 года. Тогда аналогичная ракета с «Прогрессом МС-04» были потеряны вскоре после старта. Причиной назвали производственный дефект в двигателе третьей ступени.

LIFTOFF! The Russian cargo craft leaves Earth to deliver supplies to the @Space_Station. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QXe6vff3dF