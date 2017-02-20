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22 Фев 2017 11:36 | Метки: Новости

С Байконура стартовала последняя ракета «Союз-У»

С космодрома Байконур успешно стартовала последняя ракета-носитель «Союз-У». Запуск состоялся в 8:58 по московскому времени, сообщает официальный сайт Роскосмоса. 

Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-05». Стыковка корабля с МКС запланирована на 24 февраля, на борту находится почти 2,5 тонны груза: топливо, вода, еда, кислород и посылки для экипажа станции.

Пуск космического корабля неоднократно переносился, источники в ракетно-космической отрасли связывали это с необходимостью расследования аварии, случившейся в декабре 2016 года. Тогда аналогичная ракета с «Прогрессом МС-04» были потеряны вскоре после старта. Причиной назвали производственный дефект в двигателе третьей ступени. 

«Союз-У» – самая массовая из ракет, использовавшихся в мировой космонавтике. Всего было произведено 789 запусков, из которых только 22 признаны аварийными.

Первая ракета «Союз-У» стартовала в 1973 году. Ракета-носитель среднего класса стала модификацией трёхступенчатых «Союзов» (У – унифицированный), созданных на базе Р-7 – первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты.

Предыдущий рекорд по количеству запусков на момент окончания эксплуатации ракеты принадлежит двухступенчатым лёгким ракетам класса «Космос-3М» с 440 пусками. Ракеты-носители тяжёлого класса «Протон» (всех модификаций) запускали 406 раз.

Агентство новостей «Между строк»

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