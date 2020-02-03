РЖД хочет построить железную дорогу в «Титановой долине»

В правительство Свердловской области поступило предложение от ОАО «Российские железные дороги» о заключении концессии о строительстве железнодорожной инфраструктуры в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина».

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги, новые железнодорожные пути должны будут связать ОЭЗ и станцию Верхняя Салда. Совокупный объем перевозок по этому участку дороги может составить около 500 тысяч тонн грузов в год с максимальным суточным объёмом отгрузки в 30 вагонов.

В пресс-службе «Титановой долины» сообщили, что у них уже готова проектная документация для строительства дороги.

В октябре прошлого года стало известно, что из «Титановой долины» хочет уйти готовый вложить в развитие ОЭЗ 10 млрд рублей инвестор — деревообрабатывающая компания «Современные технологии обработки древесины». Основной причиной ухода крупного резидента стало отсутствие гарантий строительства объездных путей, необходимых, чтобы компания могла поставлять на предприятие древесину.

После этого в ОЭЗ заявили, что инфраструктура будет обязательно создана «вне зависимости от того, останется ли "СТОД-Урал" резидентом». На сегодняшний день уже определено место, где дорога будет построена, проведены все необходимые переговоры с РЖД.