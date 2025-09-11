В Нижнем Тагиле пьяный мужчина с собачкой устроил скандал в алкомаркете, разбил ящик пива и угрожал продавцам (ВИДЕО)

В прошедший вторник, 9 сентября, в магазине «Бристоль» на улице Металлургов произошёл скандал, который закончился потасовкой и угрозами расправой продавцам.

На записи с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей инцидент, видно, как нетрезвый мужчина с собачкой не удержался на ногах и упал прямо на поддон с алкоголем, вследствие чего на пол свалилась и разбилась упаковка пива. В ответ на требование сотрудников магазина оплатить ущерб, мужчина среагировал агрессивно и вступил в конфликт. Тогда персонал вызвал группу быстрого реагирования и полицию и попытался удержать нарушителя в магазине. В ходе задержания полицейскими мужчина продолжал нападки в адрес сотрудников магазина, угрожая, что их «вынесут в белых простынях».

Как поделились сами сотрудники магазина с сообществом «Инцидент Нижний Тагил», после отъезда полиции всё не закончилось: мужчина вновь вернулся в магазин уже в сопровождении своей матери, которая компенсировала стоимость разбитого товара, в то время как её сын снова устроил скандал. Позже хулиган пришёл в магазин уже в третий раз с компанией, которая ждала его на улице, а сам он предлагал работникам «выйти поговорить».

Известный тагильский адвокат Игорь Устинов пояснил АН «Между строк», что в подобных случаях сотрудники магазина должны вызвать полицию и вправе только ненасильственными методами удержать человека и попросить расплатиться за повреждённый товар, но не более.

«В этом случае, как я понимаю, мужчина первоначально совершил административное правонарушение, поскольку появился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, и в рамках совершения данного административного правонарушения причинил ещё и материальный ущерб. В таком случае сотрудники торговой точки обязаны вызвать группу быстрого реагирования. Сами сотрудники задержать его не могут. В магазине есть камеры, и когда прибудет ГБР, они покажут запись, расскажут о приметах и укажут направление, в котором он ушёл, а потом будут надеяться, что его личность установят и задержат», — рассказал юрист.