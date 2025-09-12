Росприроднадзор взыскал через суд с «Водоканала-НТ» 158 млн рублей

Арбитражный суд Свердловской области поддержал позицию Росприроднадзора и обязал ООО «Водоканал-НТ» выплатить задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2020–2022 годы.

Уточняется, что задолженность образовалась из-за ошибок в расчётах, отражённых в декларациях предприятия. Общая сумма, подлежащая взысканию, составила 158 млн рублей. При этом вначале природоохранное ведомство требовало взыскать с тагильской компании 183 млн рублей.

Росприроднадзор продолжает работу по доначислению и взысканию платежей за НВОС в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба ведомства.