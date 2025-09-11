В Нижнем Тагиле женщина перевела лжеподруге 40 тысяч рублей

49-летняя жительница Нижнего Тагила получила сообщение в мессенджере, которое якобы было от её знакомой. В сообщении говорилось, что подруга срочно нуждается в деньгах и просит перевести их на банковский счёт.

Не подозревая обмана, тагильчанка перечислила указанные средства. Однако позже она связалась со своей подругой и выяснила, что та не обращалась за помощью. Осознав, что её обманули, потерпевшая обратилась в полицию.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Полиция предупреждает:

— Всегда уточняйте у близких или друзей по телефону, действительно ли они обращались к вам за финансовой помощью.

— Не спешите переводить деньги, даже если сообщение пришло от знакомого номера или аккаунта в социальных сетях.

— Злоумышленники часто взламывают страницы в мессенджерах и отправляют сообщения от имени друзей или родственников, чтобы выманить деньги.

Будьте бдительны и информируйте своих близких о подобных схемах мошенничества!