В Кушве отправили в СИЗО мужчину, который с подельниками с помощью пейнтбольного ружья вымогал у местного жителя несколько сотен тысяч рублей  

11 сентября 2025 года Кушвинский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу местного жителя Томшина. Органы предварительного следствия обвиняют Томшина в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в крупном размере (пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Данное преступление относится к категории тяжких.

По информации АН «Между строк», Томшин и его подельники долгое время насильно удерживали в одном из гаражей жителя Кушвы, вымогая у него несколько сотен тысяч рублей. В качестве «аргумента» злоумышленники использовали пейнтбольное ружьё (маркер).

Суд согласился с доводами следователя о необходимости заключения Томшина под стражу на время следствия до 9 ноября 2025 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трёх суток.

Отметим, что в 2016 году Кушвинский городской суд приговорил Томшина к 17 годам лишения свободы за особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В связи с участием в СВО судимость с Томшина была снята, и от отбывания наказания он был освобождён.