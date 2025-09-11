В Нижнем Тагиле открыли здания детской поликлиники и травмпункта ГБ № 1 после капитального ремонта

Накануне, 10 сентября, в Нижнем Тагиле после капитального ремонта свои двери для пациентов открыли травматологический пункт городской больницы № 1 и поликлиника Детской городской больницы, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

На ремонт здания поликлиники было направлено более 15 млн рублей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Первый этаж модернизировали ещё в 2021 году, тогда там появилась открытая регистратура и терминалы. На втором этаже, где расположены кабинеты приёма педиатрической службы, с конца 2024 года провели перепланировку, заменили инженерные сети, электрику и сантехнику, полностью обновили отделку и мебель. К поликлинике прикреплены около 7 тысяч детей, работают девять педиатрических участков.

«Обновление поликлиники — это не только новый дизайн, но и важный шаг к повышению качества медицинской помощи. Мы стремимся к тому, чтобы каждая семья, обращаясь в педиатрическую службу, чувствовала себя комфортно», — отметил главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клеймёнов.

Обновление здания травмпункта ГБ № 1, построенного в 1947 году, провели по поручению президента РФ. На работы было выделено более 131 млн рублей из областного бюджета. Реконструкция была разделена на два этапа: первую очередь запустили в январе этого года, и теперь объект открылся полностью. Всё это время амбулаторная помощь жителям города оказывалась без перерывов в другом корпусе больницы.

В травмпункте, который принимает около 54 тысяч человек в год, заменили инженерные сети, кровлю, окна и двери, обновили внутренние помещения и фасад. Для маломобильных пациентов была обустроена доступная среда. Учреждение оснастили почти четырьмя сотнями единиц оборудования, включая цифровой рентген-аппарат с возможностью хранения и передачи снимков для консультации специалистов. Также было закуплено всё необходимое для перевязочных и малой операционной.