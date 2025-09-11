Блогерша из Санкт-Петербурга, которую оскорбили два тагильчанина на Дворцовой площади, рассказала, что полиция «волокитит» дело (ВИДЕО)

Петербурженка Каринэ записала очередное видео о неприятной ситуации, которая произошла с ней 27 июля на Дворцовой площади с участием двух уроженцев Нижнего Тагила.

Напомним, Каринэ собиралась пойти в Эрмитаж с подругой, но, придя чуть раньше, решила сфотографироваться на телефон и включила таймер. Неожиданно к ней вплотную подошёл пьяный мужчина, начал ругаться матом и оскорблять. Его друг присоединился позже и продолжил унижать девушку. Один из зачинщиков конфликта выхватил у Каринэ телефон и замахнулся на неё. Прохожие не стали вмешиваться.

Девушка сняла происходящее на телефон, а после опубликовала видео в своих социальных сетях с просьбой огласки. Она возмущена тем, что, будучи гражданкой России, ей приходится терпеть оскорбления из-за её национальности. Она и её родители родились в РФ. Каринэ обратилась к адвокатам и подала заявление в полицию.

Но, по словам потерпевшей, полиция не спешит расследовать её дело.

«Всё, что сделал участковый, — один раз позвонил мне недели три назад и спросил, как найти этого Анатолия. Попросил скинуть ссылки на их страницы, вместо того, чтобы установить их личность самому. Но за три недели мне никто так и не позвонил больше из полиции. При этом участковый периодически заходит на мою страницу и смотрит мои фото в купальнике», — говорит девушка.