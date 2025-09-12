В Нижнем Тагиле суд взыскал с мужчины деньги, которые поступили ему на банковский счёт от жертвы телефонных мошенников

Тагилстроевский районный суд взыскал с жителя Нижнего Тагила деньги, которые поступили ему на банковский счёт от жертвы телефонных мошенников.

«В июле 2024 года жительница Томска Лариса А. столкнулась с классической схемой телефонного мошенничества. Женщине позвонили неизвестные лица, представившись следователем Следственного комитета и сотрудником банка. Они сообщили женщине, что кто-то пытается оформить кредит на её имя, и убедили в необходимости самостоятельно оформить кредит и перевести полученные деньги на указанный ими “безопасный счёт”. Находясь под психологическим давлением и опасаясь за свои сбережения, Лариса поддалась на уговоры. 10 июля 2024 года, следуя полученным по телефону инструкциям, она через банкомат перевела деньги в сумме 100 тысяч рублей на названный ей банковский счёт. Через несколько дней злоумышленники вновь связались с Ларисой, требуя дополнительного перевода денег. Заподозрив, что стала жертвой мошенников, Лариса обратилась с заявлением в полицию. В ходе проведённой проверки было установлено, что денежные средства поступили на банковский счёт жителя Нижнего Тагила Антона К. Следствие по возбуждённому уголовному делу пока не окончено», — говорится в сообщении.

Прокурор Советского района Томска обратился в Тагилстроевский райсуд с иском в интересах Ларисы, требуя взыскать с тагильчанина сумму неосновательного обогащения в размере 100 тысяч рублей. Ответчик в суд не явился и не представил никаких возражений относительно предъявленных к нему требований.

Суд установил, что денежные средства действительно поступили на банковский счёт Антона. При этом поступили они без предусмотренных законом или договором оснований, поэтому являются неосновательным обогащением, которое подлежит взысканию.

Решением Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила исковые требования прокурора удовлетворены: с Антона в пользу Ларисы взысканы денежные средства в размере 100 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.