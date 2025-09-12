Тагильский weekend топ-6: археофест, экскурсия в музее изобразительных искусств, иммерсивный спектакль под открытым небом, чемпионат Свердловской области по эндуро, цветочный своп и арт-прогулка

О том, чем заняться 13 и 14 сентября

Если бабье лето выдалось холодным, значит оно на что-то обиделось. Ну а мы подготовили для вас список мероприятий, которые подарят новые впечатления и позволят отлично провести время в ближайшие выходные. Не упустите шанс выбрать что-то для души и тела и насладиться атмосферой осеннего города.

Археофест (6+)

13 сентября в 13:00

в музее природы и охраны окружающей среды

Каждого гостя ждут увлекательные мастер-классы и интерактивные зоны. На мероприятии можно будет разделить радость победы с участниками творческого конкурса «Именины у мамонта Рифея», побыть в роли художника и создать портрет Рифея Элефантовича, узнать тайны и легенды музея природы, помощью волшебства фантазии оживить мамонта, воссоздать след загадочного древнего мира, познакомиться с этапами истории изучения мамонта, окунуться в праздничную музыкальную волну, создать украшение, которое в будущем будет объектом изучения археологов – артефактом, почувствовать себя членом древнего племени и послушать «Сказ о том, как Земля и человек появились».

Экскурсия по выставке «Творю от сердца и души» (0+)

13 сентября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Персональная выставка мастера тагильской подносной росписи Евгении Анатольевны Новокшоновой приурочена к её 55-летию. Художница более 35 лет работает в подносном промысле, активно участвуя в различных выставках с 1989 года – городских, областных, межрегиональных и международных. На выставке представлено около 50 работ мастера, большая часть из них была специально написана к выставке, другая часть работ – это произведения из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Произведения выполнены как в технике двухцветного мазка, так и в технике многослойной живописи.

Иммерсивный спектакль под открытым небом «Что случилось в парке» (18+)

13 сентября в 18:00

на летней сцене Нового молодёжного театра

В оригинале пьесы «Что случилось в зоопарке» Эдварда Олби идёт речь не только о мужском одиночестве, но и об одиночестве современного человека в целом. Даже будучи в общественном месте посмотрите на людей — каждый одинок, и находит спасение в своём мини мире, который питается от батареи смартфона.

Чемпионат Свердловской области по эндуро «The Stalker League» (0+)

13 сентября с 12:00

в этнопарке «Ермаково городище»

На территории Этнопарка есть много развлечений для зрителей и болельщиков, которыми они смогут воспользоваться в перерывах между заездами спортсменов. Гости увидят напряженную борьбу, азартное соперничество и захватывающее зрелище.

Цветочный своп (6+)

13 сентября с 13:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Вы сможете принять участие в цветочном свопе — массовом движении по обмену не только черенками, но и полноценными горшочными растениями. Принесите свои любимые комнатные растения, если их у вас много, или те, которые вам наскучили, а может, не подходят для вашего нового интерьера. Знакомьтесь, общайтесь и принимайте участие в мастер-классах и беседах по программе.

Арт-прогулка (12+)

14 сентября в 12:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В первой части прокладывается творческий маршрут вокруг музея изобразительных искусств и создаются зарисовки растений, памятников, архитектуры, деталей, людей, улавливается эстетику уличных цитат. Во второй части все «находки», цветные истории и городские диковинки станут частью творческой работы. Составить индивидуальный коллаж поможет сотрудник музея и приглашенный гость, студентка ФХО НТГСПИ (ф) УрГПУ Ангелина Кизилова. Для записи на мастер-класс необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (343)525-26-47.