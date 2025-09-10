Житель Нижнего Тагила потерял 500 тысяч рублей после звонка «сотрудника банка»

В дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило обращение от 50-летнего жителя Нижнего Тагила. Мужчина рассказал, что ему поступил звонок через мессенджер от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником банка. Она сообщила, что со счёта заявителя пытаются совершить перевод средств. Затем звонившая переключила разговор на мужчину, который представился сотрудником ФСБ. Он сказал потерпевшему, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело, так как в подозрительных переводах усматриваются террористические угрозы.

После этого мужчина, следуя инструкциям мошенника, перешёл по ссылке для установки приложения, с помощью которого нужно было перевести все сбережения на «безопасный счёт». Выполнив все указания звонившего, мужчина взял 500 тысяч рублей, которые были у него дома, и отправился к банкомату. Там он перевёл всю сумму на указанный «безопасный счёт» с помощью установленного приложения. После завершения операции звонивший перестал выходить на связь, и тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Сотрудники полиции отмечают, что подобных ситуаций и финансовых потерь можно избежать, если соблюдать простые правила. Правоохранители регулярно напоминают жителям города об этом во время личных встреч, профилактических мероприятий в трудовых коллективах и распространяют памятки с необходимыми рекомендациями.

Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, особенно если они поступают через мессенджеры.