Рецидивист из Нижнего Тагила пытался изнасиловать екатеринбурженку

В Екатеринбурге задержан 37-летний ранее судимый житель Нижнего Тагила, который подозревается в попытке изнасилования. Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственные источники, сегодня ночью девушка возвращалась домой, и в районе дома № 35 на улице Миасской преступник выскочил из темноты, ударил её сзади гаечным ключом и потащил в кусты.

«Девушка не растерялась и стала кричать. Её услышал проходящий мимо мужчина. Он спугнул нападавшего, тот поспешил скрыться в сторону улицы Щербакова на велосипеде», — отметил собеседник редакции.

За плечами у насильника судимости за разбой, кражи, нападения на силовиков и угон. После обследования в больнице девушка опознала его. Её отправили на амбулаторное лечение с закрытой черепно-мозговой травмой.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, соединённые с причинением тяжкого вреда здоровью». Известно, что после освобождения из колонии в 2024 году тагильчанин трудился разнорабочим.