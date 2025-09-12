Скоростной поезд «Финист» запустят по новому маршруту Нижний Тагил — Верхняя Салда — Нижняя Салда — Алапаевск — Артёмовский

С 26 октября в Свердловской области начнёт курсировать новый скоростной пригородный поезд «Финист». Маршрут свяжет Нижний Тагил с Верхней и Нижней Салдой, Алапаевском и Артёмовским. Время в пути до Верхней Салды составит 50 минут, до Алапаевска — 2 часа 30 минут, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Необходимость в запуске этого направления обсуждалась несколько лет в связи с ростом промышленного потенциала территории, открытием новых производств между Нижним Тагилом и Верхней Салдой, таких как завод по производству автомобильных тормозных дисков и суппортов Rossko и золотоизвлекательная фабрика «Салдинская золоторудная компания», и сопутствующим ростом запроса жителей области на удобное транспортное сообщение.

Билеты на поезд «Финист» поступят в продажу 17 октября. Их можно будет приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте АО «Свердловская пригородная компания», а также в кассах и терминалах самообслуживания. Как и на другие билеты на пригородный железнодорожный транспорт, для школьников, студентов и пенсионеров в летний период будет действовать скидка 50% от тарифа.