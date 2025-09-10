Бывший замначальника ИК-12 Нижнего Тагила не смог обжаловать приговор

В конце апреля 2025 года в Ленинском районном суде Нижнего Тагила был провозглашён приговор бывшему заместителю начальника ИК-12, майору внутренней службы Денису Цепелеву. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – хищение имущества путём обмана с использованием своего служебного положения.

В суде было доказано, что Цепелев организовал хищение металлических конструкций с территории колонии. Этим преступлением ГУФСИН по Свердловской области был причинён материальный ущерб на сумму почти 216 тысяч рублей. Суд назначил Денису Цепелеву наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осуждённый не согласился с приговором и обжаловал его в суде апелляционной инстанции.

Свердловский областной суд, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, заслушав стороны по делу, оставил приговор суда первой инстанции без изменений.