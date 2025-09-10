Свердловский областной суд оставил за решёткой осуждённую за мошенничество бывшего руководителя регионального отделения «Движение первых»

27 марта 2025 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Наталье Ермаченко, бывшей руководительнице свердловского отделения «Движения первых». Суд признал её виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и финансовых операциях с незаконно полученными средствами в крупном размере (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Преступления были совершены с марта 2022 года по декабрь 2023 года. Ермаченко, занимая руководящую должность, похитила более 4,7 млн рублей из бюджета, маскируя это под закупку брендированных товаров и оборудования для мероприятий. Она подписывала накладные о полной поставке, хотя фактически поставлялась только часть товаров. Деньги выделялись в рамках национального проекта «Образование».

Финансирование выводилось через счета другого юридического лица, а затем, через знакомую, использовалось для внесения первоначального взноса на покупку квартиры для самой Ермаченко.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворён гражданский иск общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» на сумму 2,45 млн рубль и иск прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга в интересах Департамента внутренней политики Свердловской области на 2,35 млн рублей.

Обвиняемая и её адвокат подали апелляционные жалобы, а прокурор — апелляционное представление. Свердловский областной суд, изучив материалы дела и действия осуждённой, оставил приговор без изменений. При этом суд апелляционной инстанции отменил приговор суда первой инстанции в части неразрешения вопроса о конфискации денежных средств по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело в этой части передано на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.