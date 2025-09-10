Происшествия

Свердловский областной суд оставил за решёткой осуждённую за мошенничество бывшего руководителя регионального отделения «Движение первых»

10.09.2025 17:21
27 марта 2025 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Наталье Ермаченко, бывшей руководительнице свердловского отделения «Движения первых». Суд признал её виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и финансовых операциях с незаконно полученными средствами в крупном размере (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Преступления были совершены с марта 2022 года по декабрь 2023 года. Ермаченко, занимая руководящую должность, похитила более 4,7 млн рублей из бюджета, маскируя это под закупку брендированных товаров и оборудования для мероприятий. Она подписывала накладные о полной поставке, хотя фактически поставлялась только часть товаров. Деньги выделялись в рамках национального проекта «Образование».

Финансирование выводилось через счета другого юридического лица, а затем, через знакомую, использовалось для внесения первоначального взноса на покупку квартиры для самой Ермаченко.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворён гражданский иск общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» на сумму 2,45 млн рубль и иск прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга в интересах Департамента внутренней политики Свердловской области на 2,35 млн рублей.

Обвиняемая и её адвокат подали апелляционные жалобы, а прокурор — апелляционное представление. Свердловский областной суд, изучив материалы дела и действия осуждённой, оставил приговор без изменений. При этом суд апелляционной инстанции отменил приговор суда первой инстанции в части неразрешения вопроса о конфискации денежных средств по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело в этой части передано на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Фото: паблик Движение Первых | Свердловская область
