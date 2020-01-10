Руководство ГДДЮТ подало в суд на Счётную палату Нижнего Тагила

Городской дворец детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле подал заявление в Арбитражный суд с требованием признать незаконным представление Счётной палаты. Руководители дворца не согласны по четырём пунктам проверки, которую ведомство проводило в ноябре 2019 года, сообщает TagilCity.

Напомним, ранее счётная палата Нижнего Тагила выявила при проверке Городского дворца детского и юношеского творчества 36 нарушений. Специалисты обнаружили множество нарушений, связанных с ведением бухгалтерского учёта, а также неэффективное расходование бюджетных средств в размере 61,5 тысячи рублей, выплату зарплаты отдельным работникам без оснований и другие. Директор дворца Оксана Михневич ранее заявляла, что расчёт показателей человеко-часов сделан неверно. Она считает, что причина этому — некорректно составленная формула, по которой высчитывается норма. Кроме того, руководитель написала жалобу на одну из инспекторов Счётной палаты, которая, по её мнению, вела себя некорректно во время проверки, пишет портал.

Руководство ГДДЮТ считает необоснованными претензии по четырём пунктам: завышение показателя объёма муниципальной услуги, несоблюдение установленного порядка формирования и завышение объёма финансового обеспечения муниципального задания, а также завышение в отчёте о выполнении муниципального задания показателей по качеству услуг. Юрист дворца Людмила Татарникова сообщила, что Счётную палату просили приостановить действие представления, а затем признать его незаконным.

Согласно определению суда, ходатайство дворца о приостановлении действия представления Счётной палаты осталось без удовлетворения. Слушание дела состоится 27 января.

По словам директора ГДДЮТ Оксаны Михневич, ранее состоялся мировой суд по административному правонарушению заместителя директора. Сотрудница была оштрафована на 10 тысяч рублей.