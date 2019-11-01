«Лишние зарплаты и траты бензина». Счётная палата Нижнего Тагила выявила при проверке ГДДЮТ более 30 нарушений

Счётная палата Нижнего Тагила выявила при проверке Городского дворца детского и юношеского творчества 36 нарушений. Оказалось, что учреждение имело два разных варианта муниципального задания. При этом в одном из них не были указаны показатели, характеризующие качество и объём работ. Специалисты контрольно-ревизионного органа обнаружили множество нарушений, связанных с ведением бухгалтерского учёта, а также неэффективное расходование бюджетных средств.

«Завышен объём финансового обеспечения на 9,78 млн рублей. В отсутствии правовых оснований выплачена заработная плата отдельным работникам учреждения (почти 87 тысяч рублей). Излишне начислены выплаты стимулирующего и компенсационного характера (8,1 тысячи рублей). В бухгалтерской отчётности завышен показатель фактической себестоимости муниципальной работы и услуг на общую сумму 29,8 млн рублей. Имеется излишнее списание 49 литров бензина. Завышен объём дебиторской задолженности в бухгалтерском учёте и отчётности на 27,3 млн рублей», — говорится в отчёте Счётной палаты об итогах проверки.

Во дворце не застраховали муниципальное имущество на сумму почти 7 млн рублей. Кроме того, на его территории были обнаружены 337 единиц движимого имущества, не отражённых в бухгалтерском учёте.

«Мы со многим не согласны, — рассказала ИА “Все новости” директор ГДДЮТ Оксана Михневич. — Речь идёт о системе подсчёта человеко-часов, мы уверены, что она неправильная, по этому поводу спор идёт. Имущество, не отражённое в отчёте, — это чайники, ноутбуки и прочее, что наши педагоги приносят на занятия сами. Есть справедливые замечания, бухгалтерские неточности, что кому-то начислили зарплату неправильно, будем работать. Хищений у нас никаких нет. Проверяющие не нашли, чтобы что-то пропало или потерялось. Мы направили жалобу в Счётную палату, главе города. Очень рассчитываем на депутатов, которые также будут рассматривать результаты этой проверки».

По итогам проверки контрольно-ревизионный орган направил руководству дворца представление об устранении нарушений. Также информационные письма были переданы в управления образования и муниципального имущества, Нижнетагильскую гордуму, прокуратуру Ленинского района и мэру Владиславу Пинаеву.