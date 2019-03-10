Руководители «Тагил-ТВ» и «Телекона» рассказали о судьбе тагильского телевидения после полного перехода на «цифру»

Через три месяца в Нижнем Тагиле и других городах России окончательно отключат аналоговое телевидение. 3 июня страна перейдёт на цифровое вещание с 20 бесплатными телеканалами. Тагильчанам предстоит определиться, где они хотят смотреть свои любимые фильмы и передачи: по цифровому ТВ, кабельному, IP-телевидению, на YouTube или в соцсетях. От выбора жителей города зависит судьба муниципального «Тагил-ТВ» и «Телекона», бенефициаром которого является металлургический холдинг ЕВРАЗ. Сегодня местное ТВ есть в кабельных сетях, но не в федеральном пакете цифрового телевидения, куда входят 20 бесплатных каналов.

Тагильское телевидение, по официальным данным, сейчас смотрят не менее 80 тысяч жителей города. Из-за перехода на «цифру» на канале СТС (в сети МТС) врезки программ телекомпаний «Телекон» и «Тагил-ТВ» перестали показывать ещё в январе 2019 года — тогда оба СМИ потеряли часть телезрителей. Некоторые тагильчане перешли на кабельное и стали смотреть местные новости там, остальные приобщились к цифровому ТВ. По словам экс-главреда «Тагил-ТВ» Виктора Зайцева, в последнее время около 90% смотрящих муниципальный канал пользовались кабельным ТВ, остальные 10% — аналоговым. В «кабеле» можно найти собственный телеканал учреждения — «Тагил-ТВ 24».

Виктор Зайцев, бывший главный редактор МАУ «Тагил-ТВ»

«МТС показывал СТС с нами, и аудитория там была, по-моему, порядка 30%. Это те, кто не смотрел “Тагил-ТВ 24”, а смотрел только СТС с врезками. И это была самая значительная потеря. Мы в течение последнего года делали всё, чтобы перевести аудиторию на собственный канал “Тагил-ТВ 24”. По замерам (мы заключали договор с MediaHills) за последние два месяца 2018 года произошёл рост на выпусках новостей. Мы цифры смотрения новостей по “Тагил-ТВ 24” и СТС сравняли».

Владимир Путинцев, директор МАУ «Тагил-ТВ»

«На самом деле никто не может сказать точное количество смотрящих телеэфир. Объективные цифры есть по соцсетям и YouTube, можно посмотреть количество подписчиков и просмотров. В соотношении между кабельным и аналоговым, наверное, вы близки к истине, но это (90% кабельное ТВ, 10% аналоговое. — Прим. ред.) примерные цифры. Аналоговое вещание довольно неплохо развито на Вагонке, потому что там вышка установлена, ну и кое-где в центре города. Про остальные районы мне сложно сказать. Люди покупают приставку, а потом звонят нам и спрашивают: “А вы где?” Я ежедневно отвечаю на звонки телезрителей и рассказываю о том, что да, в цифровой приставке нас нет, предлагаю подключиться к нам через кабельное телевидение. Наша аудитория — от 35 лет, но говорить о том, что это исключительно пожилые, нельзя. Я могу вам привести пример моей бабушки, которая смотрит YouTube-канал “Тагил-ТВ” с планшета, она и “Телекон” смотрит».

По словам директора телекомпании «Телекон» Ирины Пудовкиной, покрытие кабельными сетями в Нижнем Тагиле сегодня составляет примерно 65%. В середине января 2019 года «Телекон» повторил судьбу «Тагил-ТВ» и перешёл на 24-часовое вещание в кабельных сетях. В пакете МТС, например, местные новости теперь доступны на кнопке 552. Прежняя трансляция «Телекон-СТС», пока не выключены передатчики аналогового ТВ, до сих пор идёт в эфире четвёртого метрового канала.

Ирина Пудовкина, директор телекомпании «Телекон»

«65% — это официальные сведения от наших партнёров, того же СТС и “Домашнего”, — говорит Ирина Пудовкина. — Но я не могу вам все цифры назвать, это коммерческие вещи. Аналоговое вещание ещё существует, и у нас есть на него лицензия. Мы сейчас вещаем и в аналоге, и в кабеле, потому что вторая наша лицензия кабельная. Есть у нас “Телекон-24” как отдельное СМИ. Кабельные сети видят местные каналы, мы и “Тагил-ТВ” входим в базовые пакеты. От оператора зависит, на какой кнопке нас показывают. В каких сетях мы есть: МТС, “Конвекс”, “Планета”, “Инсис”, ИП Мальков (“Антенная служба”), “Сети Тагила”. Все компании, кроме “Ростелекома”, в течение января нас подключили. Провайдерам интересен местный канал, поступает достаточно большое количество запросов от жителей. Люди, у которых цифровой телевизор и которые не подключены ни к каким кабельным сетям, могут смотреть бесплатно только 20 каналов, в том числе СТС и “Домашний”. Там есть наша местная рекламная врезка, но нет новостей. С другой стороны, партнёры дали нам возможность зарабатывать деньги на этих каналах, это даёт возможность дальше развивать уже наш собственный телеканал».

Цифровой сигнал могут принимать все телевизоры после 2013 года выпуска. Они имеют формат DVB-T2, в углу экрана рядом с названием канала не отображается литера А. Для аналоговых телевизоров нужно покупать специальные приставки (ресиверы), которые стоят не менее 600 рублей, и дециметровые антенны (комнатную или наружную). Приобрести один раз необходимое оборудование и пользоваться цифровым вещанием с 20 бесплатными каналами дешевле и удобнее, чем ежемесячно платить за кабельное.

Владимир Путинцев, директор МАУ «Тагил-ТВ»

«Часть людей может уйти как с аналога, так и с кабельных операторов, — признаётся Путинцев. — Количество наших абонентов в связи с расширением цифрового телевидения будет падать. Во-первых, цифровое дешевле… И это, наверное, главная проблема. Поэтому сейчас наша задача — делать такие новости, чтобы люди сказали: “Ладно, 300 рублей будем платить, но будем смотреть”».

Ирина Пудовкина, директор телекомпании «Телекон»

«Когда “Телекон” пропал с СТС, поток звонков от жителей города длился бесконечно. Мы прямо увидели, что люди нас потеряли. Последние полтора месяца перенастраивали технические параметры. Сейчас будем больше заниматься промо, чтобы нас находили на всех тех провайдерах, с которыми мы работаем».

Пытаясь удержать старую аудиторию и привлечь новую, местное ТВ начало активно осваивать социальные сети, YouTube и видеосеть «Яндекса». На «Тагил-ТВ», где до 2018 года чаще выходил покупной контент (фильмы, мультфильмы), попытались сделать акцент на местную повестку, выпуская новости родного города каждый час и программы с участием тагильчан.

Владимир Путинцев, директор МАУ «Тагил-ТВ»

«Мы работаем практически во всех соцсетях, самых популярных, — говорит Путинцев. — Есть очень хороший прирост во “ВКонтакте” и “Одноклассниках”, хотя это диаметрально разная аудитория, эти соцсети развиваются у нас очень динамично. Facebook в меньшей степени растёт. Там есть ограничение: если 5000 подписчиков группа достигла — всё, мы достигли этих 5000. У нас есть и телеграм-канал, но мы пока не занимаемся его развитием. В каждой соцсети информация должна подаваться разная. Одному человеку заниматься SMM очень сложно, но мы ограничены в некоторых ресурсах. В “Яндекс-ТВ” мы вышли. Это выгодно, в том числе и финансово: мы отказались от договора с организацией, которая ранее осуществляла онлайн-вещание на нашем сайте, сэкономили деньги. Наша информация размещается также на YouTube. На канал сейчас подписаны 4256 человек, мы растём ежедневно примерно на 6 человек».

На канале «Телекон-24» местная программа «Время новостей» выходит в эфир семь раз в сутки. Остальное эфирное время занимают фильмы, сериалы, научно-популярные программы и мультфильмы. На YouTube-канал «Телекона» подписаны 2832 человека.

Ирина Пудовкина, директор телекомпании «Телекон»

«Мы пока ещё не вышли в “Яндекс”, сейчас как раз работаем над этим. Продвижение наших телепродуктов идёт в соцмедиа. Это Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Но эта аудитория называется 45 минус, 14 плюс. Развивая соцсети, мы боремся за то, чтобы молодая аудитория получала информацию из наших источников, а телевидение… Мы отлично понимаем, что это всё-таки более взрослая аудитория. Наш телеканал ориентирован прежде всего на семейную аудиторию, поэтому имеет разное наполнение: от мультфильмов, художественных и документальных фильмов до новостных программ. “Тагил-ТВ” же больше пошёл по пути развития информационного телеканала. Сейчас мы планируем увеличивать собственный контент, у нас есть для этого и оборудование, и возможности, у нас появилось время. У “Телекона” уже достаточно сильное имя, бренд. Да, где-то мы опоздали, но телевидение — это очень дорогой продукт, где-то без комбината [ЕВРАЗ НТМК] и рекламы не обойтись».

Переход с аналогового на цифровое эфирное вещание осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы» с бюджетом 174 млрд руб. В правительстве РФ предполагают, что 20 бесплатных каналов в хорошем качестве смогут смотреть до 95% россиян. В пакет входят: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ 3, «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ». Сейчас на федеральном уровне обсуждается возможность вхождения региональных муниципальных СМИ в третий мультиплекс, который планируется запустить в 2019–2020 годах.