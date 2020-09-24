Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев принял участие в триатлонной гонке IRONSTAR на 113 км

Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев принял участие в соревнованиях IRONSTAR в Самаре для самых выносливых и сильных духом. Вместе с другими 700 участниками он преодолел дистанцию в 113 км — проплыл 1,93 км, проехал на велосипеде 90 км, пробежал ещё 21,1 км. Желанием испытать себя в триатлоне тагильчанин загорелся во время обучения, которое проводило Минэкономики РФ в прошлом году в Переславле-Залесском. Его вдохновило выступление предпринимателя и гендиректора IRONSTAR Андрея Кавуна, который очень «вкусно» рассказывал про преодолевающих собственные страхи участников-триатлетов.

«Это история не про рекорды, а про то, как за год подготовиться и почти с нуля сделать половинку марафона. До этого каждая из дисциплин была понятна мне лишь по отдельности. Я до конца не понимал, что меня ждёт, каково это — участвовать в триатлоне. Плавательный этап прошёл для меня незаметно. Обычно я проплываю 2 км минут за 40. На Волге управился за полчаса. Велосипед тоже легко дался, не сказать, что подустал. Самым сложным был бег, потому что после велосипеда ноги оказались напрочь забиты. Нужно было выбрать другую технику бега, а я этот момент не предусмотрел, поэтому приходилось просто чаще перебирать ногами. Я понимал, что если остановлюсь, перейду на шаг, то потом больше не смогу бежать. Мысль была одна — просто продержаться. В итоге я за 6,5 часов преодолел все дистанции, но, чёрт возьми, это на 2,5 часа хуже, чем у лидера гонки! Сначала думал, когда пройду все этапы, просто поставлю себе очередную галочку. Но сейчас не уверен, что на этом всё закончится. Теперь хочется улучшить свои результаты», — рассказывает руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергей Федореев.

В «полужелезной» гонке IRONSTAR в Самаре приняли участие сильнейшие триатлеты страны, в том числе чемпион России и международных соревнований по триатлону, участник Олимпийских игр Александр Брюханков. В этих же рядах, рядах сильнейших, бежала руководитель пресс-службы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Анна Вяткина. Ещё год назад она совсем не умела плавать и с большим трудом пробегала один километр.

«Для меня это был мегавызов, — признаётся Анна Вяткина. — Когда я зарегистрировалась на половинку “железной” дистанции, то только узнала, что такое вообще триатлон, совсем не умела плавать, а когда бегала, мучилась от жуткой одышки. На велосипеде тоже особо не каталась. Но мне нравится делать то, что кажется невозможным, это интересно. Поэтому я и зарегистрировалась на соревнования. Перед стартом мне было очень страшно. Я так сильно волновалась только перед тем, как рожала своих детей. Но деться было уже некуда. Для меня было важно просто пройти все дистанции и уложиться в отведённые лимиты. Год я занималась с тренером и в результате выступила даже лучше, чем мы с ним планировали, — за 7 часов и 1 минуту (лимит всей гонки — 8 часов). При этом тяжело мне было только в самом начале, когда мы стартовали с баржи. Я прыгнула в воду, и меня сковала какая-то паническая атака. Захотелось всё бросить. Я обернулась, но рядом не было никого, кто мог бы мне помочь, поэтому я просто поплыла, и тогда мне уже стало полегче, меня отпустило».

Одним из самых ярких и запоминающихся моментов для многих участников стало объявление об изменении велодистанции накануне триатлонной гонки. Из-за экстренного предупреждения МЧС о грозах с ливнями и сильном ветре организаторы хотели уменьшить расстояние в два раза, до 44 км. Одни участники радовались такому сообщению, другие, в том числе и Сергей Федореев, огорчились. Ведь они на протяжении долгих месяцев готовились к преодолению конкретной дистанции. Организаторы состязаний всю ночь поддерживали связь с сотрудниками гидрометцентра. И утром всё же решили не сокращать дистанцию.

Беговой этап в этом году проходил вдоль набережной Волги, велоэтап — по центральным улицам Самары: мимо старейшего в России пивоваренного завода, Речного порта, знаменитой стелы «Ладья». Правда, любоваться красивыми видами участникам состязаний было некогда. А для того, чтобы они не отвлекались даже на музыку, им запретили брать с собой телефоны, плееры и наушники.

«Я перед гонкой думал, что во время неё буду размышлять о чём-то важном для себя, строить всевозможные планы, которые будут меня мотивировать. Но в итоге я просто считал — на плаванье до 90, на веле — до 130, на беге — до четырёх (один-два на вдохе, три-четыре на выдохе). Это очень помогало. В какой-то момент мне стало очень скучно ехать на велосипеде и мозг стал сам включать мне музыку. Не поверишь, но он включил мне песню “Девчонка-девчоночка, тёмные ночи” Жени Белоусова. Я ехал и пел эту песню», — вспоминает Сергей Федореев.

Вместе с триатлетами по трассе курсировала на мотоцикле специальная сервисная бригада. Если кто-то из спортсменов прокалывал шину велосипеда, то сервисники очень быстро включались в работу и помогали ему вернуться к гонке.

«Очень классная организация — и по питанию, и по инструктажу, и по разметкам. Всё понравилось. Было много монстров, сверхлюдей, которые, как биороботы, “вкручивали” на этапах, — говорит руководитель центра “Мой бизнес” в Тагиле. — Очень сильные ребята. Они читали моё имя на номере и, когда обгоняли, кричали: “Серёга, давай, у тебя всё получится!” Это очень подбадривало. Много было и волонтёров, которые просто болели за участников. Одна девочка-волонтёр улыбалась во весь рот на каждом круге велодистанции. Я проезжал мимо неё, и мне становилось проще, силы добавлялись».