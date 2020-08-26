Росздравнадзор запретил продажу нескольких серий лекарств «Уралбиофарма»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения серию препарата «Цитрамон П» (№ 500819), произведённого на екатеринбургском предприятии «Уралбиофарм», сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что таблетки не соответствуют качеству по показателю «растворение». О прекращении обращения серии препарата аптеки были извещены в июле. «Уралбиофарму» предложено предоставить сведения об изъятии серии «Цитрамон П» из обращения. Контроль за изъятием таблеток должны вести территориальные органы Росздравнадзора.

Кроме того, ведомство опубликовало ещё одно письмо, которое касается прекращения обращения таблеток «Мулкатин» серии № 91119, тоже произведённых «Уралбиофармом». Поясняется, что ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учёту и анализу обращения средств медицинского применения» выявило несоответствие качества партии лекарства требованиям по показателю «распадаемость», нарушения были выявлены при проверке партии, приобретённой индивидуальным предпринимателем в Адыгее.

«Уралбиофарм» должен предоставить отчёт о проведённом расследовании в связи с недоброкачественным лекарством и отправить его итоги в Росздравнадзор до 8 сентября.