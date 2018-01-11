Российский солдат-срочник сжёг БТР при попытке разогреть обед (ВИДЕО)

Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись разговора с рядовым срочной службы ВС РФ Семёном Мережниковым, который мае 2017 года случайно сжёг БТР-82А стоимостью 28 млн рублей. Как объяснил на камеру сам военный, он решил разогреть обед в непосредственной близости от боевой машины, но огонь перекинулся на маскировочную сеть, закрывающую бронетранспортёр.

Уточняется, что солдат был осуждён астраханским гарнизонным военным судом на шесть месяцев службы в дисциплинарной части и уже отбыл наказание.