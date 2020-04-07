Российские власти готовятся запретить ввоз в страну дешёвого бензина

Министерство энергетики выступило с предложением запретить ввоз нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешёвого импортного бензина на внутренний рынок, со ссылкой на участника топливного рынка и федеральных чиновников пишет РБК. Вице-премьер Юрий Борисов предложение министерства поддержал.

За границей бензин подешевел в связи со снижением цен на нефть, но в России из-за особенностей регулирования цена на топливо практически не изменилась. В России действует механизм сглаживания цен — демпфер, который защищает стоимость топлива от резких колебаний в результате изменения нефтяных котировок. Нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным, именно поэтому они не могут снижать цены на автозаправках. Если же на российском рынке складывается дисконт по сравнению с поставками на экспорт, то госбюджет доплачивает компаниям, чтобы те не поднимали цены. Поэтому правительство страны решило запретить импорт дешёвого бензина.

Запрет будет введён уже в апреле, законом его закрепят позже, после того, как выйдет соответствующее постановление правительства. Пока планируется, что запрет продлится до сентября 2020 года. По прогнозам Минэнерго, до этого времени будут держаться низкие цены на нефть.

Напомним, после срыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи в начале марта упали цены на нефть. Стоимость барреля марки Brent снизилась до 25 долларов впервые с 2003 года.