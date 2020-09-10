Россиянам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Гражданам России могут запретить перевозить из регионов больше 10 кг красной икры, приобретённой для личного пользования, пишет «Интерфакс».

Ограничить перевозки икры в личных целях хотят ради борьбы с легализацией икры, добытой в результате браконьерства. Меры накануне обсуждала правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Граждане, которые живут на Дальнем Востоке и просто везут икру как гостинец родственникам в Центральную часть Российской Федерации, не пострадают. А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, разумеется, нужно внимательно проработать и ввести», — объяснила Абрамченко.

В Россельхознадзоре подсчитали, что среднегодовой объём транспортировки икры по воздуху составляет 2 тысячи тонн. Участники совещания отметили, что речь идёт о незаконном обороте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности и качества, в промышленных масштабах.

По поручению комиссии будет проработана синхронизация информационных систем ряда федеральных органов исполнительной власти — ФНС, ФТС, Россельхознадзора и Росрыболовства.

В правительственной комиссии также обсудили концепцию законопроекта, который разрешит рыбакам-любителям продавать свои уловы, как частники продают излишки урожая с подсобных хозяйств. Чиновники отметили риски принятия такого закона и заявили, что в этом случае нужно будет создать прозрачные механизмы контроля за выловом, ветеринарного контроля и проверки законности продаваемого улова.