Общество

Росприроднадзор изучил воздух в Нижнем Тагиле в период пандемии COVID-19

18.05.2020 12:23
Росприроднадзор изучил воздух в Нижнем Тагиле в период пандемии COVID-19

Росприроднадзор опубликовал данные масштабного исследования измерений характеристик качества атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле в период режима повышенной готовности. Документ опубликован на сайте ведомства. Отмечается, что анализ впервые проводился с использованием информации Росгидромета и Роспотребнадзора, а также данных дистанционного зондирования Земли.

Так, по информации, представленной Росгидрометом, в период с 20 марта по 20 апреля 2020 года среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию. Снижение концентраций оксида углерода, начавшееся в конце марта, продолжилось и в апреле.

При этом в непосредственной близи от оживлённых автодорог и промышленных предприятий фиксировалось превышение среднесуточной концентрации диоксида азота и оксида азота.

Запылённость воздуха взвешенными частицами РМ2.5 и РМ10 не изменилась, превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций не наблюдалось. Но отмечаются превышения максимально-разовых концентраций специфических загрязняющих веществ.

«Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введённого в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в Нижнем Тагиле исследования атмосферного воздуха в соответствии с программой социально-гигиенического мониторинга не проводились», сообщается в документе.

С 29 апреля по 8 мая подведомственными лабораториями Росприроднадзора с использованием передвижных экологических постов в Нижнем Тагиле проведено 1782 исследования проб, отобранных в 11 точках, расположенных в зоне влияния выбросов промышленных предприятий и автомагистралей города, в том числе на территории жилой застройки. Исследования проводились по 31 загрязняющему веществу.

Выявлены превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха по следующим веществам:

— по оксиду кадмия в 2,7 раза ПДКмр (предельно допустимая максимально-разовая);
— по бензапирену в 16 раз ПДКсс (предельно допустимая среднесуточная);
— по гидрофториду в 1,9 раза ПДКмр;
— по сероводороду от 1,1 до 1,2 раза ПДКмр.

«Таким образом, в Нижнем Тагиле в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, оксида азота, оксида кадмия, бензапирена, гидрофторида, сероводорода. Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории города необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учётом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности, автотранспорта на качество атмосферного воздуха», говорится в исследовании.

Также для объективной оценки качественного состава выбросов в Нижнем Тагиле Росприроднадзором были использованы данные экспериментального спутника-зондировщика TROPOMI за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Данные спутника показали, что за указанный период отмечается снижение концентраций диоксида азота порядка 38%, оксида углерода порядка 9%, а также снижение концентраций диоксида серы. При сопоставлении результатов зондирования Земли с данными, полученными от Росгидромета, результатов измерений подведомственных лабораторий Росприроднадзора отмечается в целом улучшение качества атмосферного воздуха на исследуемой территории.

«Проведённый анализ показывает существенно высокое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Нижнем Тагиле, что обусловлено выбросами промышленных предприятий, являющихся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха. Вместе с тем незначительное улучшение качества атмосферного воздуха, предположительно, связано с уменьшением интенсивности дорожного движения», — говорится в заключении.

Copyright
Telegram mstrok.ru