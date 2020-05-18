Росприроднадзор изучил воздух в Нижнем Тагиле в период пандемии COVID-19

Росприроднадзор опубликовал данные масштабного исследования измерений характеристик качества атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле в период режима повышенной готовности. Документ опубликован на сайте ведомства. Отмечается, что анализ впервые проводился с использованием информации Росгидромета и Роспотребнадзора, а также данных дистанционного зондирования Земли.

Так, по информации, представленной Росгидрометом, в период с 20 марта по 20 апреля 2020 года среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию. Снижение концентраций оксида углерода, начавшееся в конце марта, продолжилось и в апреле.

При этом в непосредственной близи от оживлённых автодорог и промышленных предприятий фиксировалось превышение среднесуточной концентрации диоксида азота и оксида азота.

Запылённость воздуха взвешенными частицами РМ2.5 и РМ10 не изменилась, превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций не наблюдалось. Но отмечаются превышения максимально-разовых концентраций специфических загрязняющих веществ.

«Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введённого в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в Нижнем Тагиле исследования атмосферного воздуха в соответствии с программой социально-гигиенического мониторинга не проводились», — сообщается в документе.

С 29 апреля по 8 мая подведомственными лабораториями Росприроднадзора с использованием передвижных экологических постов в Нижнем Тагиле проведено 1782 исследования проб, отобранных в 11 точках, расположенных в зоне влияния выбросов промышленных предприятий и автомагистралей города, в том числе на территории жилой застройки. Исследования проводились по 31 загрязняющему веществу.

Выявлены превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха по следующим веществам:

— по оксиду кадмия в 2,7 раза ПДКмр (предельно допустимая максимально-разовая);

— по бензапирену в 16 раз ПДКсс (предельно допустимая среднесуточная);

— по гидрофториду в 1,9 раза ПДКмр;

— по сероводороду от 1,1 до 1,2 раза ПДКмр.

«Таким образом, в Нижнем Тагиле в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, оксида азота, оксида кадмия, бензапирена, гидрофторида, сероводорода. Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории города необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учётом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности, автотранспорта на качество атмосферного воздуха», — говорится в исследовании.

Также для объективной оценки качественного состава выбросов в Нижнем Тагиле Росприроднадзором были использованы данные экспериментального спутника-зондировщика TROPOMI за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Данные спутника показали, что за указанный период отмечается снижение концентраций диоксида азота порядка 38%, оксида углерода порядка 9%, а также снижение концентраций диоксида серы. При сопоставлении результатов зондирования Земли с данными, полученными от Росгидромета, результатов измерений подведомственных лабораторий Росприроднадзора отмечается в целом улучшение качества атмосферного воздуха на исследуемой территории.