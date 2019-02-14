Роспотребнадзор планирует штрафовать фирмы за сотрудников с ожирением

Роспотребнадзор намерен внедрить опыт других стран в России для повышения качества жизни — в частности, ввести ежегодный замер талии и штрафовать компании за сотрудников с лишним весом, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.

По её словам, специалисты обратили внимание на Японию, где в рамках программы «Спасение нации» принят «Метабо-закон». Он обязывает каждого гражданина от 40 до 75 лет проходить ежегодный замер талии. По нормам, действующим в Японии, талия мужчин должна быть не больше 90 см, женщин — не больше 80 см.

«В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (около 102 см). Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым он обязан посещать регулярные сеансы консультирования. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов», — заявила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, ведомство изучает опыт разных стран. В 2019 году специалисты решат, какие идеи взять на вооружение, после чего возьмутся за их реализацию в рамках нацпроектов. При этом Роспотребнадзор продолжит следить за качеством продуктов и другими показателями.

«Хотя показатели безопасности продуктов на полках говорят о том, что ситуация стабильная, она не ухудшается, но вот показатели качества, о которых я уже говорила, — это то, что сегодня требует дополнительного регулирования и создания системы: как системы обеспечения качества, так и системы контроля качества», — подытожила Попова.

Напомним, в январе 2019 года россияне стали больше тратить на продукты и меньше — на алкоголь. Специалисты связывают это с подорожанием питания и с тем, что перед Новым годом покупатели запаслись спиртным.