Роскомнадзор разъяснил причину блокировки «Открытой России»

Сайт проекта «Открытая Россия» заблокирован за распространение через портал информации нежелательной организации, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Ведомство отмечает, что обязано заблокировать ресурсы, которые распространяют информацию нежелательных организаций, по требованию Генпрокуратуры согласно закону «Об информации…». Последние изменения в него внесли в конце ноября, речь идёт об информации иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой в России признали нежелательной.

Накануне ведомство заблокировало доступ к сайту движения «Открытая Россия» по требованию Генпрокуратуры. Главный редактор «Открытой России» Вероника Куцылло подчеркнула, что «сайт не имеет ни малейшего отношения к организациям, признанным нежелательными», и добавила, что на сайте «не могло появиться никакой связанной с ними информации».

Основатель проекта Михаил Ходорковский сказал, что редакции продолжат работу и будут выпускать материалы в социальных сетях и на его личных доменах. Он также обратился к россиянам с просьбой поддержать заблокированные редакции подпиской и репостами. Ходорковский назвал блокировку доступа «наступлением на права каждого на свободу информации».

Ранее в апреле были признаны нежелательными организациями британские OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, а также зарегистрированная в США Open Russia Institute of Modern Russia, Inc. Тогда в Генпрокуратуре отметили, что это не повлияет на работу российского движения «Открытая Россия». Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подчеркнул, что решение касается «исключительно обществ, зарегистрированных в Британии».

После блокировки сайта «Открытой России» представители организации отмечали, что ресурс также не относится к британским проектам Михаила Ходорковского.

Администрация социальной сети «Одноклассники» также заблокировала группу «Открытой России». «Открытая Россия» опубликовала уведомление Роскомнадзора, в котором говорится о требовании Генпрокуратуры от социальной сети Twitter удалить аккаунт организации, в случае отказа Роскомнадзор заблокирует доступ к Twitter в России.