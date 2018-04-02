Росгвардия нашла нарушения в действиях своих сотрудников по делу о пожаре в Кемерове

Руководство Росгвардии направило в Следственный комитет заявление о привлечении к уголовной ответственности своих сотрудников по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В рамках служебной проверки выяснилось, что сотрудники кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля, который должен был проверять работу охранников в торговом центре, допустили неподготовленный персонал к работе в торговом центре, сообщает «Коммерсантъ».

Частная организация «Центр защиты» не имела права оказывать охранные услуги в торговом центре, поскольку лицензия ЧОПа не позволяла ему охранять объекты массового скопления граждан, в отношении которых действуют повышенные антитеррористические требования.

«Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели. Один из охранников не привёл в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам», — цитирует издание Александра Хинштейна, советника директора Росгвардии Виктора Золотова.

Также по словам Хинштейна, ЧОП не имел права предлагать пультовую охрану, хотя в договоре с торговым центром пункт о «тревожной кнопке» был. Также выяснилось, что владельцами предприятия оказались дети экс-главы областного управления вневедомственной охраны, которое теперь входит в Росгвардию. В Росгвардии полагают, что в центре лицензионно-разрешительной работы обо всех этих фактах знали.

28 марта кемеровский суд арестовал сотрудника ЧОПа, который, как полагают следователи, не включил кнопку оповещения посетителей торгового центра. Однако охранник заявил о своей невиновности, по его словам, сигнализация была неисправна ещё до пожара.

Пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта. Погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям: о смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей, и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. По этому делу задержали пять человек, им предъявили обвинения.