Охранник сгоревшего ТЦ в Кемерове заявил о своей невиновности

Охранник торгового центра в Кемерове «Зимняя вишня» Сергей Антюшин, которого обвиняют в отключении системы оповещения при получении сигнала о пожаре, рассказал о неисправности сигнализации, пишет «Интерфакс». По словам Антюшина, сигнализация была неисправна ещё до пожара.

«Я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе», — рассказал охранник перед заседанием суда об избрании ему меры пресечения.

Он добавил, что во время пожара звонил в службу 112 и своему руководителю.

«Я конкретно сигнализацию никогда не отключал. Сигнализация была неисправна по несколько дней, мне объясняли, что идёт ремонт. Впервые неисправность возникла очень давно, я три года там работал», — рассказал охранник.

Свою вину Антюшин отрицает, по его словам, пожар произошёл из-за неисправности системы оповещения, за которую отвечают техники.

«Руководство было в курсе, получается, что они ничего не делали, чтобы исправить ситуацию», — заключил он.

В свою очередь управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок на суде по мере пресечения рассказала, что ей доложили об эвакуации всех зрителей из кинозалов после начала пожара. По её словам, такую информацию она получила от обоих контролёров.

«Мне и Наймушина лично, и Богатенко лично в присутствии сотрудников, при всех сказала, что никого в залах нет — мы всех эвакуировали», — сказала Судденок.

По словам Судденок, на три зала в день пожара работало два контролёра. При этом она добавила, что двери в кинотеатр никогда не закрывались, так как зрители часто опаздывали. В кинотеатре не было проблем с безбилетным проходом в зал, поэтому двери не могли закрыть по этой причине, отметила она. При этом Судденок добавила, что не была 25 марта в ТЦ, поэтому не знает, почему двери в кинотеатр могли быть закрыты.

«Если это преступная халатность человека, который это сделал, то, я считаю, это его преступление», — подчеркнула управляющая торгового центра.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался днём 25 марта, его удалось потушить только на следующий день. По официальным данным, погибли 64 человека. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям: о смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей, и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. По этому делу задержали пять человек, им всем предъявили обвинения.