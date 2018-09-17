Reuters: Пётр Верзилов ослеп, оглох и не способен самостоятельно передвигаться

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов ослеп, оглох и не способен самостоятельно передвигаться, передаёт Reuters.

После того как активиста доставили на лечение в Германию, его состояние начало улучшаться.

«Ему лучше. Всё хорошо», — заявила его гражданская жена Вероника Никульшина.

Ранее Верзилова вывезли на частном самолёте из России за счёт организации «Кино за мир». В сети появились снимки, на которых немецкие парамедики готовят активиста к перевозке в больницу. На фотографиях Верзилов лежит на каталке с закрытыми глазами. Также появилось 11-секундное видео с Верзиловым, сидящим в самолёте.

Напомним, вечером 11 сентября Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение московской больницы имени Бахрушиных в тяжёлом состоянии. Через два дня по настоянию близких его перевели в реанимацию Института имени Склифосовского. Врачи больницы имени Бахрушиных подозревали у него отравление лекарственными препаратами, но в Институте Склифосовского не нашли в его организме следов отравляющего вещества.

Телеграм-канал «112» сообщал, что врачи поставили Верзилову диагноз «острое полиморфное психотическое расстройство, случившееся на фоне сильного эмоционального потрясения». В больницу он был доставлен вскоре после суда, где рассматривалось заведённое в отношении его девушки административное дело.