Врачи заподозрили у Петра Верзилова отравление лекарствами

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов, госпитализированный в тяжёлом состоянии 11 сентября, отравился или мог быть отравлен лекарственными препаратами, пишет «Медуза». Об этом изданию рассказали его близкие со ссылкой на врачей.

На данный момент неизвестно, какие именно это были лекарства. В качестве примера врачи называют антихолинергические препараты — они блокируют действие нейромедиатора ацетилхолина, в результате мышцы не сокращаются. Такие препараты используются при болезнях лёгких, болезни Паркинсона, астме и других заболеваниях.

Родственники Верзилова заявляют, что уверены «на тысячу процентов», что он по своей воле никаких препаратов не принимал.

Пётр Верзилов остается в тяжёлом состоянии, однако врачи говорят, что динамика положительная и угрозы его жизни нет. По словам его близких, он пока не говорил с ними и «реагировал только глазами».

Верзилов попал в реанимацию вечером 11 сентября. По словам его девушки Вероники Никульшиной, вечером того дня у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. Его положили в токсикореанимационное отделение больницы имени Бахрушиных в Москве.