Пётр Верзилов попал в реанимацию в тяжёлом состоянии

Издатель «Медиазоны» и участник панк-группы Pussy Riot Пётр Верзилов вечером 11 сентября попал в токсикореанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии, со ссылкой на его девушку участницу группы Веронику Никульшину пишет «Медуза».

По её словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность двигаться. Ему стало плохо дома 11 сентября и становилось хуже. Врачам скорой помощи он говорил, что «ничего не ел, не принимал вещества».

«У него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать», — рассказала Никульшина.

Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных. Врачи не говорят Никульшиной, поставили ли ему диагноз «отравление», так как «статус гражданской жены никаких прав не даёт». Мать Верзилова приехала в больницу 12 сентября вечером, но её к нему не пустили и отказались сообщить о его состоянии и назвать предварительный диагноз.

Никульшина рассказала, что Верзилову стало плохо после заседания Басманного суда, который признал её и ещё одну участницу Pussy Riot Диану Деденко виновными в сопротивлении полиции при задержании 8 сентября. По её словам, дома он лёг спать в 18:00. В восемь он «проснулся и сказал, что начинает терять зрение», до десяти часов вечера «ему в геометрической прогрессии становилось хуже», рассказала она.

«Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить», — заявила она.

Уже в больнице анализы «ничего плохого вроде бы не показали», добавила Никульшина, но около часа ночи Верзилова увезли в токсикологическое отделение. По её словам, врач только сообщила, что «состояние тяжёлое, динамика положительная, он стал реагировать на имя».

По сведениям телеканала РЕН, из-за проблем с кровоснабжением у Верзилова наблюдалось нарушение функций мозга. По предварительным данным, на которые ссылается Mash, ему поставили диагноз «вертебро-базилярная недостаточность», угрозы его жизни нет.

Напомним, Никульшина и Верзилов участвовали в акции Pussy Riot на финальном матче чемпионата мира по футболу в «Лужниках» 15 июля, когда четыре человека в полицейской форме выбежали на поле, их быстро задержали и увели. Участникам акции назначили по 15 суток ареста.