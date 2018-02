Reuters показало бразильские паспорта лидеров КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир в 1990-е годы пользовались бразильскими паспортами, полученными обманным путём, со ссылкой на источники в европейских спецслужбах пишет Reuters. Агентство также публикует ксерокопии паспортов северокорейских лидеров.

Отмечается, что эти паспорта подавались в посольства как минимум двух западных государств для получения виз. Паспорта с фотографиями членов северокорейской правящей династии были оформлены на имена Джозефа Пхака (дата рождения — 1 февраля 1983 года) и Иджонга Чои (дата рождения — 4 апреля 1940 года). В графе о месте рождения в каждом паспорте значится бразильский город Сан-Паулу. Также в них проставлены штампы посольства Бразилии в Праге, датируемые 26 февраля 1996 года.

EXCLUSIVE: North Korean leaders used Brazilian passports to apply for Western visas in 1990s, sources tell @Reuters. https://t.co/b6uX3DgzMK @GuyReuters pic.twitter.com/6tAaHU6VrF

— Reuters Top News (@Reuters) 27 февраля 2018 г.