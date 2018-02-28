Reuters показало бразильские паспорта лидеров КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир в 1990-е годы пользовались бразильскими паспортами, полученными обманным путём, со ссылкой на источники в европейских спецслужбах пишет Reuters. Агентство также публикует ксерокопии паспортов северокорейских лидеров.

Отмечается, что эти паспорта подавались в посольства как минимум двух западных государств для получения виз. Паспорта с фотографиями членов северокорейской правящей династии были оформлены на имена Джозефа Пхака (дата рождения — 1 февраля 1983 года) и Иджонга Чои (дата рождения — 4 апреля 1940 года). В графе о месте рождения в каждом паспорте значится бразильский город Сан-Паулу. Также в них проставлены штампы посольства Бразилии в Праге, датируемые 26 февраля 1996 года.

Источники издания заявляют, что паспорта могли использоваться для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг, хотя точных данных о том, были ли выданы по этим документам визы, нет.

Министерство иностранных дел Бразилии заявило, что проводит внутреннее расследование в связи с появлением копий документов. По словам бразильской стороны, паспорта не выглядят как подделка и действительно были оформлены на подставных лиц.

«Наличие этих паспортов говорит не только о желании северокорейских лидеров путешествовать, но и о необходимости иметь возможный путь эвакуации из КНДР в случае опасности», — заявил источник агентства в спецслужбах.

Из-за закрытости северокорейского режима о передвижениях его лидеров известно не так много. По данным СМИ, нынешний глава КНДР Ким Чен Ын в детстве посещал Токио, а также учился в международной школе в швейцарском Берне под видом сына водителя посольства.