Ресторан доставки «Голодная панда» в Нижнем Тагиле разыграет годовой запас еды

В Нижнем Тагиле ресторан доставки «Голодная панда» проводит необычный конкурс. До конца года любой тагильчанин, сделавший заказ в ресторане take away (еда на вынос) на проспекте Ленина,63, может стать участником розыгрыша сертификата на 100 тысяч рублей. И в течение всего следующего года дегустировать вкуснейшие блюда японской и европейской кухни совершенно бесплатно.

В этом году один из самых популярных ресторанов доставки Нижнего Тагила открыл новое заведение в формате take away на Ленина, 63. Здесь тагильчане могут сделать заказ и забрать его с собой или пообедать на месте в приятной и уютной обстановке. А до 25 декабря гости take away ресторана «Голодная панда» могут стать участниками розыгрыша сертификата годового запаса еды.

Для участия нужно сделать заказ на сумму от 500 рублей и зарегистрировать чек на сайте. Чем больше чеков вы зарегистрируете, тем больше шансов на победу. Акция не распространяется на доставку, отмечают организаторы. Также участников просят сохранять чеки до подведения итогов.

«Мы очень любим то, чем занимаемся и пытаемся сделать свой бизнес ярким и вкусным. Чтобы поднять настроение нашим гостям перед главным праздником – Новым годом – мы придумали новый конкурс, в котором абсолютно любой человек может выиграть сертификат в наш ресторан на 100 тысяч рублей. Мы ждём тагильчан в гости отведать вкусную японскую и европейскую кухню, а также отдохнуть в приятной атмосфере», – говорят в «Голодной панде».

Имя счастливчика будет определено рандомно 25 декабря.

Партнёрский материал