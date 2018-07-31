РБК: Интернет-компании не выполняют требования «закона Яровой»

Интернет-компании всё ещё не приступили к исполнению требований «закона Яровой» о хранении разговоров и переписки пользователей, поскольку не получили инструкций о том, каким образом они должны передавать эту информацию правоохранительным органам, со ссылкой на собеседников в двух интернет-компаниях пишет РБК.

По словам директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, у провайдеров до сих пор нет уточнений правительства о том, как хранить собранную информацию. Один из источников издания также отметил, что нет инструкций и подзаконных актов с объяснением постановления правительства об обязанности «организаторов распространения информации» (ОРИ) хранить данные о разговорах и переписке пользователей с 1 июля. К ОРИ относятся, в частности, социальные сети и мессенджеры.

«Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, скорее всего, до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать», — сказал собеседник.

В Роскомнадзоре заявили, что у службы нет полномочий проводить «аналитические исследования» о том, могут ли интернет-компании исполнять новый закон. В ведомстве отметили, что, «по мнению Роскомнадзора, дополнительных подзаконных актов не требуется». Нарушений закона ведомство пока не выявило, так как не проводило соответствующих проверок.

Напомним, «закон Яровой» был принят летом 2016 года. К 1 июля 2018 года, согласно поправкам, все российские операторы связи и организаторы распространения информации должны были начать хранить переписку и переговоры пользователей. В апреле правительство опубликовало постановление, которое обязывало операторов связи хранить записи разговоров и переписку полгода. С октября 2018 года интернет-провайдеры должны будут хранить данные пользователей в течение 30 дней. Компании также обязаны в течение пяти лет увеличивать ёмкость оборудования для хранения трафика.