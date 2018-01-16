Расстрел чиновников-коррупционеров и «чего-нибудь для детей-сирот». Чего ждут от Путина подписавшиеся за него жители Нижнего Тагила

В начале марта в Нижний Тагил в рамках своей предвыборной программы может приехать президент России Владимир Путин. Руководители градообразующих предприятий, чиновники и простые жители возлагают на визит главы государства большие надежды. Сейчас в Нижнем Тагиле ударными темпами идёт сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах президента РФ. «Единая Россия» организовала пункты в торговых центрах DEPO и «Александровский пассаж». Волонтёрам удалось собрать уже более 500 подписей тагильчан, а также жителей Пригородного района и соседних городов: Серова, Верхней Салды и Кушвы. Журналист АН «Между строк» провёл один день с волонтёрами и узнал, кто поддерживает самовыдвижение Владимира Путина и какие надежды они на него возлагают.

В ТЦ «Александровский пассаж» пункт сбора подписей расположился на первом этаже здания недалеко от входа.

«Всего нас восемь волонтёров, — рассказывает пенсионер Людмила Абрамова. — Мы дежурим здесь парами с 11:00 до 15:00 и с 15:00 до 19:00. И так каждый день до 30 января. Нас возили в Екатеринбург на учёбу на день. Людей голосовать за Владимира Путина или идти на выборы мы не призываем, они сами с удовольствием к нам подходят, жалуются, что организовано мало пунктов и так мало информации о них, даже в администрацию некоторые уже звонили. Часто бывает, что человек хочет поставить подпись, а у него нет с собой паспорта, только водительское, приходится ему отказывать. 150–200 человек в день приходят поддержать Владимира Владимировича. Сегодня менее чем за два часа удалось собрать уже 35 подписей».

Людмила Абрамова решила поработать волонтёром, чтобы поддержать действующего главу государства. Она 13 лет работала директором муниципального магазина, 12 лет занималась предпринимательством — продавала кондитерские изделия в павильонах. Бизнес тагильчанки развалился «из-за налогов и появления большого количества крупных сетевых магазинов в городе». Несмотря на это, Людмила до сих пор поддерживает политику Владимира Путина.

«Сильный президент — сильная Россия», — говорит она, отмечая, что других достойных кандидатов на пост главы государства всё равно пока нет.

По словам пенсионерки, в основном подписи в поддержку выдвижения Путина ставят женщины среднего возраста (36–50 лет) и со средним заработком, молодёжь не превышает 10%. Но есть среди подписавшихся и те, кому совсем недавно исполнилось 18 лет, и те, кому уже за 80. Большинство избирателей узнаёт о пункте сбора подписей случайно. Например, 57-летняя сотрудница ЕВРАЗ НТМК Людмила Селезнёва увидела волонтёров и решила поддержать Путина, когда шла к банкомату.

«На выборах за него голосовать буду, — говорит Людмила Селезнёва. — От КПРФ кандидата я вообще не понимаю: как это он может представлять партию, если он не её член. Навальный, слава тебе, Господи, хоть не прошёл. Вот политику Владимира Владимировича, особенно внешнюю, одобряю полностью. Немножко мне не нравится, что он с экономическим блоком как-то… позволяет им слишком свободно вести себя, можно было бы чуть-чуть и прижать их, Кудрина всякого. Вот НТМК Владимир Путин хорошо поддержал, если бы не он, комбината бы уже не было, это однозначно. Президент вообще Тагил хорошо поддержал, город поднялся очень сильно, в противном случае опять были бы в грязи, в колодцах, в полной темноте ходили бы, шарахались. Путин вообще всю промышленность поддержал. Политика выровнялась — и промышленность начала развиваться, а то заказов не было, никто никуда ничего не вкладывал, все боялись шевельнуться даже. А эти санкции… Ну не ела я этот пармезан, и дальше я его есть не собираюсь. Есть такие отрасли, которые пострадали, но всё равно можно выкрутиться и найти выход. Нужно внутри себя искать, а не бегать за дешёвку покупать какую-то ерунду за границей. Чего покупать рваные, драные и гнилые трубы в Китае — у них по дешёвке, за малую себестоимость, извините, такое “г” идёт, — когда у нас нормальные трубы. Всё можно делать самим, и делали сами раньше, только потом развалили всё, пораспродали или утащили, что не смогли распродать».

Временно неработающего Сергея Савченко (46 лет) тоже не устраивает работа многих чиновников.

«Нужно ввести расстрел чиновников, которые воруют очень много. А то чо они — откупятся и обратно», — считает Сергей.

Приехал в торговый центр, чтобы специально поставить подпись за выдвижение Владимира Путина, местный бизнесмен и бывший директор МАУ «Тагил-ТВ» Александр Соловьёв. Подойдя к волонтёрам, он отметил, что «Надежда Борисовна просила сказать, что это за завтра», потому что завтра он не сможет подойти. Под Надеждой Борисовной, вероятно, имелась в виду руководитель местного исполкома «Единой России» Надежда Цикина. При этом Соловьёв заверил, что решил поставить подпись за Путина исключительно из личных соображений.

«Я разделяю в полном объёме то, что он для нашей страны делает, — говорит Александр Соловьёв. — Да, можно говорить о каких-то недостатках, но те решения, которые принимаются в нашей стране, они обоснованы какой-то ситуацией, какими-то возможностями, которые у нас есть. И я считаю их правильными в подавляющем большинстве. Поэтому я без сомнения поддерживаю этого человека, считаю, что он делает для нашей страны очень многое и это надо ценить. Мы всегда начинаем что-то ценить, когда это теряем, а я не хочу терять, я хочу двигаться вперёд с этим человеком. В его программе я хотел бы увидеть несколько вещей. Больше заниматься внутренними экономическими проблемами, скорее, даже сосредоточиться на этом — на реальной поддержке малого бизнеса, промышленности, в целом экономической политике и её развитии в дальнейшем. Нам этого пока не хватает. Сейчас главе государства больше приходится сосредотачиваться на внешних политических процессах, потому что не могут нерешённые внешние политические проблемы не влиять на экономическое состояние страны, это всё взаимосвязано. Если мы не будем защищать свои интересы на международном уровне, то нас очень быстро приведут в состояние, когда определять, как будет развиваться наша страна внутри, будут другие, а не мы сами. Тогда наши экономические проблемы усугубятся, станут ещё большими. Поэтому я надеюсь, что Владимиру Владимировичу удастся дорешать международные проблемы. Самая главная проблема, которая у нас на сегодняшний день есть, и если мы её решим, то и промышленность, и бизнес, и в целом экономика это почувствуют, — это рост потребления. Это рост возможностей людей с точки зрения их достатка, потому что, когда у людей есть средства, которые они могут тратить, будет развиваться и бизнес, и промышленность. Я вижу, что в последнее время то, что делает президент, как раз направлено на стимулирование потребительского роста, роста достатка населения, и это очень важно. Наконец-то поняли, что, чем больше денег у населения, тем интенсивней развивается экономика. Государство начинает вкладывать не только в развитие холдингов, транснациональных компаний, оно в значительной степени поменяло вектор и начало давать деньги людям. А люди уже сами своими деньгами проголосуют за то, что они хотят: в какое кафе они хотят пойти, какой кофе они хотят выпить, какую одежду и обувь или машину купить, взять кредит или не взять. Есть спрос — есть предложение».

Индивидуальный предприниматель Александр Медведев (55 лет) заинтересован в развитии бизнеса не меньше Александра Соловьёва.

«Решил поставить подпись за Владимира Путина, чтобы кто-то другой не прошёл, поддерживаю его политику. Хотелось бы, чтобы предпринимателей ещё больше поддерживали, не грузили налогами и проверками. Потому что говорится одно, но всё равно находятся поводы… Лезут и лезут с проверками. В этом, конечно, чиновники виноваты», — считает Александр Медведев.

Студентка медицинского колледжа Оксана Промышленникова (20 лет) занимается сбором подписей за выдвижение Путина в паре с пенсионеркой, сторонницей ЕР Надеждой Скорик. Девушка обожает всё, что связано с волонтёрством. Она является активисткой «Единой России» и надеется в будущем вступить в партию и получить партбилет. Улучив свободную минуту, Оксана также решает поддержать Владимира Путина и поставить подпись за его выдвижение.

«Если у меня будет возможность проголосовать на выборах президента в марте, то я буду голосовать за Владимира Владимировича, — говорит Оксана. — Я знаю, что он уже набрал нужное количество подписей. В день выборов мне хотелось бы работать наблюдателем на одном из избирательных участков, не опросы на улице проводить. Хоть я и меньше полугода в “Единой России”. Во Владимире Путине как в кандидате в президенты мне нравится опыт. И лично я вместо него никого другого пока просто не вижу. Что касается его политики, то, мне кажется, нужно развивать больше внутреннюю, чем внешнюю политику. Мы раздаём деньги направо и налево, прощаем долги всякие, в то время как половина людей, может даже больше, по сути, в нищете живут. А то, что он пошёл на выборы не от партии, а как самовыдвиженец, я не считаю, что это какая-то отмашка или ещё что-то такое. Просто действия, принимаемые властью, будут присуждаться не партии, а президенту, и он сам будет нести за них ответственность. Чтобы все не гнали на “Единую Россию”. Из кандидатов знаю также Жириновского Владимира Вольфовича. Есть такое мнение, что если на посту президента будет он, то войны не миновать. Это мнение устоялось достаточно давно и действует по сей день. Представителя партии “Яблоко” Григория Явлинского знаю, Ксению Собчак, которая “против всех”. Я не уверена в её профессиональности в этом деле, не думаю, что она может управлять страной. Мне кажется, она тупо пиарится».

Пенсионер Виктор Васильевич (69 лет), который не один год отработал на горном предприятии, верит в то, что в ближайшие годы Россия во главе с Путиным будет жить в содружестве со многими странами и развиваться. Но и у него накопилось множество вопросов к государственной власти.

«Меня, как человека, который в детстве занимался спортом, очень волнует, что сейчас для того, чтобы ребёнок куда-то смог ходить заниматься, нужно обязательно платить. Для нас создавали такие условия, чтобы мы могли заниматься спортом, стадионы раньше все были свободными, сегодня — нет. Сейчас хотят построить ещё один “президентский” комплекс в Тагиле. Зачем, если и этот платный? У меня внук начинал ходить заниматься хоккеем, но ему пришлось бросить. Потому что мы не можем заплатить, нам надо либо в Кушву ехать, либо в Салду, чтобы пользоваться льдом. Ради чего тогда второй ФОК строить? Только ради того, чтобы кто-то получал доход? Это глупо. Хотелось бы также, чтобы та многопартийность, которая сегодня существует в стране, развивалась, чтобы была свобода — все могли высказываться на одинаковом уровне, в равнозначном формате. Чтобы кандидаты не делали каких-то голословных утверждений. Дайте нам свои программы, чтобы мы могли почитать их и понять, чего вы действительно хотите. А не так — “против всех” или “сплошная коррупция”. Конечно, в стране коррупция сумасшедшая, мы этого не понимаем что ли? Но говорить, что её победит один человек, при этом совершенно новый в политике?!» — рассуждает Виктор Васильевич.

25-летний студент медицинского колледжа Виктор Зимин считает, что благодаря Путину «для России нет конкурентов, даже Америка в жопе».

«Знаю этого президента очень давно, он очень многое сделал для России. Хотелось бы побольше восстановления скверов, старых жилых домов, больниц, для детей-сирот ещё чего-нибудь», — признаётся студент.

Ещё одна сотрудница НТМК Елена Конева (40 лет) поддерживает Владимира Путина и собирается голосовать за него на выборах президента, потому что «пока нет других вариантов, получше».

«Недавно я слышала, что подняли пенсию на 3,7%, а зарплаты чиновников — на 4%. То есть пенсии у нас 15 тысяч рублей при зарплате чиновников полмиллиона рублей. Это всё очень возмущает. В целом я считаю, что политика стала лучше, и не только внешняя. Мы лучше стали жить, однозначно. И уважать нас в мире стали больше. За другими кандидатами я особо не слежу. Наверное, там, как обычно, Зюганов, Жириновский. Про Собчак слышала. Но я к ней вообще отрицательно отношусь, она в “Доме-2” была. Как президента я её не вижу. Да и ведёт себя она везде некорректно и некрасиво», — считает Елена Конева.

«Я уверен в этом кандидате, и мне нравится его политика: к нашему государству все тянутся, чтобы вместе с нами решать какие-то мировые проблемы. Осталось только подтянуть внутренние дела государства, решить социальные проблемы. Есть недочёты, особенно это касается выбора премьер-министра. Я считаю, что Путин действительно народный президент и мировой лидер. Поэтому голосовать буду также за него на выборах. На пресс-конференции он сказал, в каком направлении будет развиваться наша страна: цифровая экономика, подключение молодых кадров… И это правильно. Другие кандидаты меня не волнуют, их программы — фигня», — отмечает 29-летний Роман Норкин из компании «Арсенал-НТ».

Не интересуют программы других кандидатов в президенты и специалиста ОАО «РЖД» Юлию Макарову (36 лет). К выдвижению в президенты Ксении Собчак она относится с иронией и считает, что «в любом случае страной должен руководить мужчина».

«Это стабильно, это без войны, это зарплата, пенсия на сегодняшний день. Но мне бы хотелось защитить наших детей, чтобы это было отражено в программе Владимира Путина. У меня конкретно самая острая проблема сейчас — мой ребёнок и я не защищены от недобросовестного родителя. Он не принимал участия в моём воспитании, а после того как я стала взрослой, очень хочет получать компенсацию за то, что он записан в графе “отцовство”. По закону положено. В этом плане, например, нужно усовершенствовать законодательство. Дети наши не защищены. Родители их не хотят обеспечивать, принимать участие в воспитании, а потом очень часто про них вспоминают, когда дети вырастают», — говорит Юлия Макарова.

Поставил подпись за Владимира Путина и 39-летний депутат Госдумы РФ от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин. Как и Александр Соловьёв, он отметил, что решил поддержать Путина сам.