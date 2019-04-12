Общество

Путин заявил о постепенном отказе от призыва в армию

12.04.2019 17:16

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша» заявил, что профессиональная армия становится всё более востребованной, пишет РБК.

«Мы движемся в направлении создания профессиональной армии. В связи с усложнением военной техники управлять ей могут только профессионалы. Призыв постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — сказал президент.

В то же время он заметил, что некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.

«Но тем не менее тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней», резюмировал Путин.

Отвечая на просьбу одного из участников встречи предусмотреть отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, работающих в космической отрасли, глава государства напомнил, что в Министерстве обороны есть научные роты и специальный центр, в которых можно проходить службу, не теряя квалификации. Глава государства заметил, что конкурс на службу на таких должностях достигает пяти человек на место. В заключение Путин напомнил, что и срок службы по призыву в России сейчас минимальный.

Фото: ТАСС
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