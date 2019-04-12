Путин заявил о постепенном отказе от призыва в армию

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша» заявил, что профессиональная армия становится всё более востребованной, пишет РБК.

«Мы движемся в направлении создания профессиональной армии. В связи с усложнением военной техники управлять ей могут только профессионалы. Призыв постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — сказал президент.

В то же время он заметил, что некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.

«Но тем не менее тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней», — резюмировал Путин.

Отвечая на просьбу одного из участников встречи предусмотреть отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, работающих в космической отрасли, глава государства напомнил, что в Министерстве обороны есть научные роты и специальный центр, в которых можно проходить службу, не теряя квалификации. Глава государства заметил, что конкурс на службу на таких должностях достигает пяти человек на место. В заключение Путин напомнил, что и срок службы по призыву в России сейчас минимальный.