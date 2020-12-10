Путин не понял причин самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета по правам человека заявил, что «просто не понимает, что стало причиной» акта самосожжения журналистки Ирины Славиной, которая обвинила в своей смерти Российскую Федерацию, пишет Znak.com.

«Вы привели несколько примеров, в частности с суицидом, Славина её фамилия? Против неё что, дело возбудили? Свидетелем была? Я просто не понимаю, что тогда стало причиной, если она даже не была [субъектом уголовного дела]. Она была неуравновешенным человеком психически?» — прокомментировал Путин выступление члена СПЧ Евгения Мысловского.

Мысловский сообщил главе государства, что следователи «затравили» Славину, провели у неё дома необоснованный обыск, изъяли всю технику.

«Есть вопросы к состоянию некоторых следователей и их руководителей, они раскрепощены своей полной безнаказанностью за свои психологические трюки по отношению не только к обвиняемым, но и к свидетелям. <…> Далеко не случайны первые заявления следователей, которые были направлены на отрицание какой-либо связи обыска с самоубийством. Однако даже поверхностное ознакомление с документами показало, что в данном случае была полная необоснованность принятия решения о проведении обыска. После скандала с самосожжением Славиной вся её техника была тут же возвращена родственникам, потому что не содержала интересующую следствие информацию. Так ради чего десяток вооружённых собровцев вломились в 6:00 в квартиру, где явно не ожидалось сопротивления, тем более вооружённого? О чём думал следователь?» — возмутился член СПЧ.

Напомним, Ирина Славина 2 октября подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде и скончалась на месте от полученных ожогов. Перед этим она написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до смерти она рассказала о бесцеремонном утреннем обыске в своей квартире по политическому делу, по которому проходила лишь свидетелем. СКР отказался возбуждать дело по статье о доведении до самоубийства по факту самосожжения журналистки, назвав её поведение «рациональным».