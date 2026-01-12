Денис Паслер открыл школу № 70  в Нижнем Тагиле после капитального ремонта (ВИДЕО)

Сегодня, 12 января, Нижний Тагил с рабочим визитом посетил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Первым пунктом программы стало открытие школы № 70, которая вернулась к работе после капитального ремонта.

В здании были проведены отделочные работы, построена новая спортивная площадка и благоустроена прилегающая территория. На придорожную территорию со стороны улицы Ильича было высажено более 20 тополей и живая изгородь. Также проведена санитарная обработка рябины, дубов и берёз на пришкольном участке.

Ученики школы создали работающий макет умного дома и продемонстрировали его главе региона.

«В проект вложены огромные ресурсы — порядка 450 миллионов рублей, и видно, что школа преобразилась до неузнаваемости. Самое главное — это, конечно, оснащение внутри: дизайн, проектные решения, всё сделано красиво, но особенно важно, что уровень оснащения очень высокий. Это, безусловно, позволит повысить качество образования и расширит возможности ребят для самореализации. Мне очень приятно видеть те изменения, которые произошли. Это одна из школ, которые в области в 2025 году обновляются по такому сценарию. На 2026 год у нас также запланированы десятки школ, которые будут отремонтированы и сданы к сентябрю. В этом году мы ремонтируем ещё одну школу, и так, шаг за шагом, будем преобразовывать всю систему образования в Свердловской области, создавая условия, в которых нашим детям будет приятно, комфортно и безопасно учиться», — сказал губернатор.